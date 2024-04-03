مصر للطيران تشارك بالدورة الثلاثين لمعرض Mitt Moscow

شاركت مصر للطيـران بالجناح المصري للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي خلال الدورة الثلاثين للمعرض السياحي الدولي الأكبـر بموسكو 30 years Mitt خلال الفترة من 19 إلي 21 مارس 2024 بمركز Crocus الدولي للمعارض والمؤتمرات بموسكو، حيث ضم الجناح المصري عددا من المنشآت السياحية والفندقية وشركات السياحة المصرية .

وقد شارك بالحدث الذي يعد من أكثـر المعارض المهنية المتخصصة في السياحة والسفر بالسوق الروسي قرابة 768 شركة عارضة من 21 دولة و57 منطقة روسية يمثلون أهم وكالات السياحة والسفر ومنظمـي الرحلات ووكالات السفريات البحرية Cruises ، سفريات التخييم Glamping ، شركات السياحة و الفندقة ،شركات تنظيم المؤتمرات وغيرها هذا بالإضافة إلي 14830 زائر و170 متحدث دولي.

هذا وقد قام كل من الأستاذ عمرو القاضي رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والسفير نزيه النجاري سفير مصر بموسكو بزيارة جناح مصر للطيـران داخل الجناح المصري للهيئة بالمعرض بحضور الأستاذ محمد القاضي مدير مكتب مصر للطيـران بموسكو الذي قام بعقد عدة لقاءات مهنية مع مسئولي وممثلي منظمي الرحلات بالسوق الروسي وذلك لعرض أحدث برامج وخدمات مصر للطيـران لجذب مزيد من الحركة الوافدة من روسيا حيث تحتل المرتبة الثانية في أعداد السائحين القادمين إلي مصر هذا إلي جانب مناقشته سبل التعاون للتـرويج للمقصد السياحي المصري وما يذخر به من مقومات سياحية وأثرية حيث تعد مصر هي الوجهة المفضلة للسائح الروسي.

هذا وتقوم مصر للطيران بتسيير رحلتين يومياّ إلي موسكو بالطائرة بوينج B737-8