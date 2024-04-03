عاجل
عاجل.. عودة الأجواء الشتوية في هذا الموعد.. والأرصاد تُحذر
الأربعاء 03 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة أرسنال و لوتون تاون اليوم في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

فريق أرسنال الإنجليزي
فريق أرسنال الإنجليزي

يتأهب فريق أرسنال لاستقبال ضيفه فريق لوتون تاون في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد الإمارات، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق أرسنال بقيادة المدير الفني ميكل أرتيتا سيخوض مباراة اليوم رافعًا شعار لا بديل عن النقاط الثلاثة، من أجل مواصلة ملاحقة ليفربول نحو اللقب، وأملا في تعثر الريدز بمهمته المقبلة.

txt

بينهم بايرن ميونخ وديربي لندن.. 8 مواجهات نارية تنتظر أرسنال في شهر أبريل

txt

آرسنال وبايرن ميونخ.. الموعد والقنوات الناقلة

ويحتل أرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة، بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر، وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي الذي يأتي خلفه في المركز الثالث.

في الجهة المقابلة يدخل لوتون تاون المباراة على أمل الخروج بنتيجة إيجابية لتحسين موقعه في جدول الدوري والهروب من القاع.

ويتواجد اوتون تاون في المركز الثامن عشر بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 22 نقطة حصدها من 5 انتصارات و7 تعادلا، بينما تعرض للهزيمة في 18 لقاء حتى الآن.

موعد مباراة أرسنال و لوتون تاون والقناة الناقلة

ستنطلق المباراة الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب إستاد الإمارات، الساعة 9:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 2.

الجريدة الورقية