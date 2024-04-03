موعد مباراة أرسنال و لوتون تاون اليوم في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

يتأهب فريق أرسنال لاستقبال ضيفه فريق لوتون تاون في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد الإمارات، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق أرسنال بقيادة المدير الفني ميكل أرتيتا سيخوض مباراة اليوم رافعًا شعار لا بديل عن النقاط الثلاثة، من أجل مواصلة ملاحقة ليفربول نحو اللقب، وأملا في تعثر الريدز بمهمته المقبلة.

ويحتل أرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة، بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر، وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي الذي يأتي خلفه في المركز الثالث.

في الجهة المقابلة يدخل لوتون تاون المباراة على أمل الخروج بنتيجة إيجابية لتحسين موقعه في جدول الدوري والهروب من القاع.

ويتواجد اوتون تاون في المركز الثامن عشر بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 22 نقطة حصدها من 5 انتصارات و7 تعادلا، بينما تعرض للهزيمة في 18 لقاء حتى الآن.

موعد مباراة أرسنال و لوتون تاون والقناة الناقلة

ستنطلق المباراة الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب إستاد الإمارات، الساعة 9:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 2.