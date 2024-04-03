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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بايدن: إسرائيل لم تقم بحماية عمال الإغاثة والمدنيين في غزة

الرئيس الامريكي جو
الرئيس الامريكي جو بايدن

 

وصف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، حادث مقتل أفراد فريق منظمة وورلد سنترال كيتشن الإغاثية في غزة بـ "المأساوي"، وشدد على ضرورة التحقيق في الهجوم، مشددا على ضرورة أن يكون سريعًا ويؤدي إلى المساءلة، بحسب القاهرة الإخبارية.

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وأكد الرئيس الأمريكي أن إسرائيل لم تفعل ما يكفي لحماية عمال الإغاثة والمدنيين في قطاع غزة، لافتًا إلى أنّ فريقنا في العاصمة المصرية القاهرة يعمل من أجل وقف فوري لإطلاق النار داخل القطاع.

وذكر "بايدن" في بيان أورده موقع "أكسيوس"، أنه غاضب ومنفطر القلب بسبب وفاة العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك أمريكي واحد.

وأوضح أن هذا هو السبب الرئيسي وراء صعوبة توزيع المساعدات الإنسانية في غزة - لأن إسرائيل لم تفعل ما يكفي لحماية عمال الإغاثة الذين يحاولون تقديم المساعدة التي هم في أمس الحاجة إليها للمدنيين.

ولفت إلى أنّ الولايات المتحدة حثت إسرائيل مرارًا وتكرارًا على عدم الخلط بين عملياتها العسكرية ضد حماس وبين العمليات الإنسانية لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين.

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، اتصل "بايدن"، بخوسيه أندريس، رئيس ورلد سنترال كيتشن، للتعبير له عن مدى حزنه ومواساته له إثر مقتل 7 عمال إغاثة ينتمون لمنظمة يرأسها، على يد الجيش الإسرائيلي.

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