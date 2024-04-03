أمطار ورياح خفيفة.. تفاصيل طقس الإمارات اليوم الأربعاء

طقس الإمارات.. حذر المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة من حالة الطقس اليوم الأربعاء، موضحًا أن الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

رياح جنوبية شرقية

وذكر المركز، أن الرياح تكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س، والبحر في الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 07:15 والجزر الأول عند الساعة 15:04.

بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج

وتابع ، وفي بحر عمان يكون خفيفًا إلى متوسط الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 18:19 الثاني عند الساعة 04:31 والجزر الأول عند الساعة 10:26 والجزر الثاني عند الساعة 23:51

درجات الحرارة

وجاءت درجات الحرارة بالمدن والمحافظات العظمى والصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى كالاتس:

أبوظبي 31 19 80 35

دبي 31 21 80 30

الشارقة 31 20 85 35

عجمان 30 20 85 35

أم القيوين 29 20 85 35

رأس الخيمة 31 18 85 35

الفجيرة 34 24 65 20

العـين 33 19 65 15

ليوا 34 18 65 20

الرويس 33 19 75 20

السلع 32 18 75 35

دلـمـا 30 19 85 35

طنب الكبرى / الصغرى 28 21 90 75

أبوموسى 28 21 80 65

طقس غدًا الخميس.. سحب وأمطار

وأفاد المركز، تستمر السحب المتوسطة مع فرصة لسقوط أمطار خاصة على بعض المناطق الساحلية والجنوبية والشرقية نهاراً وتقل السحب ليلاً غدًا الخميس، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/ساعة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخقيف الموج في بحر عمان.

طقس الجمعة

كما يكون طقس الجمعة رطب على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة الشمالية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صحو إلى غائم جزئي ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/ساعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان