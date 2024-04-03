الفراولة.. تحميك من نزلات البرد وتمدك بالحديد| تعرف على فوائدها

الفراولة من الفواكه التي تتميز بمذاقها الطيب، لذا يحبها الأطفال كثيرًا، لذا عليك استغلال هذا لإدخال جسدهم مجموعة من الفوائد التي تحميه من الأمراض، سواء لك أو لأولادك، وفيما يلي نقدم لك أهم فوائدها.





فوائد تناول الفراولة

علاج للبرد والإنفلونزا

قد يقلل تناول الفراولة أيضًا من فرص إصابتك بنوبة قلبية وجدت دراسة أجريت عام 2013 من جامعة هارفارد على ما يقرب من 100000 امرأة شابة ومتوسطة العمر أن تناول ثلاث حصص على الأقل في الأسبوع من الفراولة قلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 32 بالمائة أرجع الباحثون تأثير هذا إلى وجود مستويات عالية من مضادات الأكسدة تسمى الأنثوسيانين الموجودة في الفراولة.





تمنع الإصابة بالسرطان

تم ربط تناول التوت بانتظام، بما في ذلك الفراولة ، بتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان ، بما في ذلك سرطان المريء وسرطان الرئة ، حيث تم تصنيف الفراولة ضمن أفضل 10 فواكه من حيث القدرة المضادة للأكسدة ، وقد يكون هذا سببًا رئيسيًا في قدرتها على المساعدة في الوقاية من السرطان. تحارب مضادات الأكسدة مركبات الجذور الحرة التي تسبب مشاكل صحية مزمنة.





تعزز مناعتك

عندما تفكر في الأطعمة الغنية بفيتامينC ، فمن المحتمل أن يتبادر إلى الذهن البرتقال لكن الفراولة هي أيضًا مصدر كبير لمضادات الأكسدة ، حيث تحتوي على 100 في المائة (ما يقرب من 100 ملليجرام) من الاحتياجات اليومية في كوب واحد فقط من شرائح التوت.





تحسين امتصاص الحديد من الطعام

قد يساعد تناول الفراولة الطازجة بانتظام على تحسين قدرة الجهاز الهضمي على امتصاص الحديد من الطعام ومن المكملات الغذائية والاستفادة منه.

تعزى فوائد الفراولة المحتملة في هذا الصدد لغنى هذه الفاكهة اللذيذة بفيتامين ج (Vitamin C)، إذ يعد فيتامين ج أحد العناصر الغذائية التي تساعد على تعزيز امتصاص الحديد في الجسم.





تعزيز صحة القلب

إحدى فوائد الفراولة للدم ولجهاز الدوران هي قدرتها المحتملة على تحسين صحة القلب والشرايين عمومًا، وتعزى فوائد الفراولة المحتملة في هذا الصدد لما يأتي:

احتواء ثمار الفراولة على الألياف التي قد تساعد على خفض مستويات الكولسترول السيء في الجسم.

احتواء ثمار الفراولة على نسب معتدلة من حمض الفوليك (Folic acid) الذي يساعد على تحسين صحة القلب.

غنى الفراولة بالعديد من العناصر الغذائية والمواد الهامة التي تساعد على خفض فرص الإصابة بأمراض القلب وجهاز الدوران المختلفة، وخاصةً المواد الآتية: مضادات الأكسدة، ومضادات الالتهاب.