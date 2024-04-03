إلهام شاهين تستعرض أنوثتها بالقفطان المغربي رفقة حسين فهمي (صور)

شاركت الفنانة إلهام شاهين متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة أنوثتها بالقفطان المغربي رفقة الفنانين أبرزهم حسين فهمي وهاني رمزي وزوجته.





إلهام شاهين تتألق بالقفطان المغربي في أحدث ظهور

وبدت إلهام شاهين بقفطان طويل باللون الأزرق وأكمام فضفاضة ومليء بالتطريزات والنقوشات الفضية، وتميز بقصة محددة الخصر؛ لتبرز رشاقتها وقوامها الممشوق.





لم تبالغ إلهام شاهين في الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من أناقتها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت إلهام شاهين على خصلات شعرها القصير الانسيابي بين كتفيها، مع غُرة على أحد الجانبين.





ووضعت إلهام بعض لمسات المكياج الغير مبالغ فيها، فإعتمدت ظلال العين بدرجات البني، مع الماسكرا؛ لتحصل علي عينين واسعتين، وحددت وجهها ببلاشر بني، كما اختارت أحمر شفاه باللون الوردي الفاتح؛ ليتماشى مع لون القفطان وبشرتها.





قالت الفنانة إلهام شاهين إنها لديها رصيدا فنيا كبيرا وتاريخا من التكريمات داخل وخارج مصر يجب الحفاظ عليه.





وأوضحت إلهام شاهين في تصريحات صحفية، أنها تحمست لمشروع توثيق تاريخها الفني عن طريق الرقمنة وباستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وهو واجب في العصر الحالي.



وكشفت إلهام شاهين عن رصيدها الفني المكون من حوالي 50 مسلسلا و100 فيلم، والكثير من التكريمات التي حصلت عليها في مهرجانات دولية باسم مصر، التي تتشرف بتمثيلها في المحافل.

يأتي ذلك بعد تعاقد عدد من الفنانين والنجوم على تنفيذ فكرة مشروع مبتكرة لتجديد أرشيفهم الفني والحفاظ على ذكريات مشوارهم، من خلال الرقمنة والذكاء الاصطناعي.