لضيافة العيد.. حضري تيراميسو بالفراولة والكريمة اللذيذة

تيراميسو بالفراولة من الحلويات التي يمكنك إعدادها لضيافة العيد، فتتميز بمذاقها اللذيذ ومكوناتها البسيطة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.





تيراميسو

طريقة عمل تيراميسو بالفراولة

المقادير

- بسكويت ليدي فنجرز : حسب الحاجة

- سكر البودرة : كوب ونصف

- جبن كريمي : 250 غراماً

- الفراولة : شرائح (طازجة)

- عصير الفراولة : حسب الحاجة (مع التوت)

- سكر : 2 ملعقة كبيرة

- بودرة الكاكاو : حسب الرغبة (أبيض)

طريقة التحضير

لعمل تيراميسو الفراولة، رشي الفراولة بالسكر، وغطيها بالنايلون لمدة 20 دقيقة لتتسكر.

اخلطي الجبن بأنواعه مع سكر البودرة بالخلاط؛ حتى يتجانس ثم اتركيه جانباً.

رشي الطبق أو القوالب المراد عمل التيرامسيو بها بالعصير، ثم صفي أصابع البسكويت بعد غمسها بالعصير من الجانبين.

ضعي كمية من كريمة الجبن لتغطي القاعدة، ثم صفي عليها عدداً من شرائح الفراولة المسكرة.

أعيدي ترتيب الطبقات مرة أخرى (بسكويت، وكريمة، وفراولة)؛ لتنتهي بالفراولة.

ضعي كمية من كريمة الجبن في كيس التزيين، وغطي الفراولة بوردات الكريمة، وبعدها بحبات الفراولة الطازجة وبرش الكاكاو وقدمي تيراميسو بالفراولة باردة ولذيذة.

فوائد تناول الفراولة

علاج للبرد والإنفلونزا

قد يقلل تناول الفراولة أيضًا من فرص إصابتك بنوبة قلبية وجدت دراسة أجريت عام 2013 من جامعة هارفارد على ما يقرب من 100000 امرأة شابة ومتوسطة العمر أن تناول ثلاث حصص على الأقل في الأسبوع من الفراولة قلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 32 بالمائة أرجع الباحثون تأثير هذا إلى وجود مستويات عالية من مضادات الأكسدة تسمى الأنثوسيانين الموجودة في الفراولة.





تمنع الإصابة بالسرطان

تم ربط تناول التوت بانتظام، بما في ذلك الفراولة ، بتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان ، بما في ذلك سرطان المريء وسرطان الرئة ، حيث تم تصنيف الفراولة ضمن أفضل 10 فواكه من حيث القدرة المضادة للأكسدة ، وقد يكون هذا سببًا رئيسيًا في قدرتها على المساعدة في الوقاية من السرطان. تحارب مضادات الأكسدة مركبات الجذور الحرة التي تسبب مشاكل صحية مزمنة.





تعزز مناعتك

عندما تفكر في الأطعمة الغنية بفيتامينC ، فمن المحتمل أن يتبادر إلى الذهن البرتقال لكن الفراولة هي أيضًا مصدر كبير لمضادات الأكسدة ، حيث تحتوي على 100 في المائة (ما يقرب من 100 ملليجرام) من الاحتياجات اليومية في كوب واحد فقط من شرائح التوت.





تحسين امتصاص الحديد من الطعام

قد يساعد تناول الفراولة الطازجة بانتظام على تحسين قدرة الجهاز الهضمي على امتصاص الحديد من الطعام ومن المكملات الغذائية والاستفادة منه.

تعزى فوائد الفراولة المحتملة في هذا الصدد لغنى هذه الفاكهة اللذيذة بفيتامين ج (Vitamin C)، إذ يعد فيتامين ج أحد العناصر الغذائية التي تساعد على تعزيز امتصاص الحديد في الجسم.