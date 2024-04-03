وكيل أوقاف الفيوم يتفقد مساجد التهجد والاعتكاف بمركز سنورس

قام الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، بعدد من الجولات المرورية ليلا ، بإدارة أوقاف سنورس، لمتابعة مساجد التهجد والاعتكاف وحالة النظافة بالمساجد التابعة للإدارة.

وأكد وكيل الأوقاف بالفيوم أن جولاته المرورية مستمرة ولن تتوقف، بل ستزيد لضبط إيقاع العمل، ومتابعة سير العمل بكافة المساجد وتذليل المعوقات أمام المعتكفين بالمساجد.

وخلال جولته وجه وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم مديرو الإدارات الفرعية بضرورة متابعة المساجد متابعة دورية؛ لضبط سير العمل بها والاطمئنان على الحالة العامة للمساجد، وضرورة إستمرار أعمال النظافة بشكل يومي حفاظا على بيوت الله.

وكيل أوقاف الفيوم: نحتاج إلى مزيد من الجهد لخدمة بيوت الله

وقال وكيل أوقاف الفيوم: أننا في هذه الأيام نحتاج إلى بذل مزيد من الجهد لخدمة بيوت الله (عز وجل) والحفاظ عليها وإعدادها، مشيدا بجهود الأئمة وعمال المساجد في تهيئة المساجد لضيوف الرحمن، مشيدا كذلك بما رآه من إقبال كثيف من رواد المساجد.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة إستمرار أعمال حملات النظافة بالمساجد، مؤكدا أن الحفاظ على النظافة بوجه عام مطلب شرعي، وأن الأمر في بيوت الله عز وجل، أكثر طلبًا وأجرًا وثوابًا، فالمساجد لابد وأن تكون عنوان النظافة والجمال، والقيام على نظافتها وطهارتها مسلك الصحابة والتابعين، وسلوك الصالحين والمتقين، وشرف يتزين به المؤمنون، وعنوان يعرف به المسلمون، حيث يقول الحق سبحانه: "فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ"، مؤكدا أن الأمر في بيوت الله (عز وجل) أكثر طلبًا وأجرًا وثوابًا، فالمساجد لا بد وأن تكون عنوان النظافة والجمال، والقيام على نظافتها وطهارتها مسلك الصحابة والتابعين، وسلوك الصالحين والمتقين، وشرف يتزين به المؤمنون، وعنوان يعرف به المسلمون، حيث يقول الحق سبحانه : (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ)، وأن الله ( تبارك وتعالى ) جعل العنايةَ بالمساجد وصيانتَهَا وتنظيفَهَا والاهتمامَ بها وتطييبَها عبادةً وطاعةً وقربةً، وأجرًا كبيرًا وثوابًا جزيلًا، وأن العنايةَ بها وإجلالِها وتعظيمِها وتقديسِها والاهتمامِ بشؤونِها أمرٌ واجبٌ.

وفي نفس السياق واصلت إدارات الأوقاف الفرعية بقرى ومراكز المحافظة، أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير بالمساجد ودورات المياه، في إطار خطة المديرية للحفاظ على النظافة بوجه عام بالمساجد.