عيسى الخرافين شيخ المجاهدين: الرئيس السيسي حدد ملامح المرحلة القادمة للجمهورية الجديدة

فى حديث خاص لبوابة “الوفد”، قال الشيخ عيسي الخرافين شيخ مجاهدي سيناء، “لقد أدى الرئيس السيسي القسم أمام مجلس النواب، ليبدأ بعدها فترة رئاسية جديدة، نتمني أن تتحقق فيها الأماني والتطلعات، الرئيس ألقى خطابا أمام المجلس بعد أداء القسم، حدد فيه ملامح المرحلة القادمة، بعدها وبدأ الرئيس ممارسة مهامه، وأولها قبول استقالة المحافظين وإجراء تعديل أو تغيير حكومي، وأيا كان الأمر فالمرحلة الجديدة ستشهد رؤى ومسارات مختلفة في إطار مشروع بناء الدولة الحديثة في كافة المجالات”.



وأضاف شيخ مجاهدي سيناء أن الرئيس السيسي هو الخيار الأمثل لتلك المرحله التي تمر بها البلاد خصوصا مع كم التحديات التي تواجه مصرنا الحبيبة من كافة الجهات، وأيضا لما ثبت وبكل الأدله بعد نظر الرئيس في موضوع تسليح الجيش وتنويع مصادر السلاح مما كان له أكبر الأثر في ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر القومي، وكذلك إصراره على المضي بعجلة التنميه لما أصبح له كافة الأثر في الحفاظ علي أمن مصر الغذائي وتجديد شامل للبنيه التحتيه لمصر، من طرق وكباري وموانئ وسكك حديدية، ما انعكس إيجابا على تدفق الاستثمارات المباشره مؤخرا على الاقتصاد المصري، وكم اتمني وجود عشرة اماكن مثل رأس الحكمه. واستثمارها بالطرق التي تؤدي لإنعاش الاقتصاد المصري وتوفير العمله الصعبه والقضاء علي السوق الموازيه للعملة وسوق السلع والخدمات.



وأضاف الخرافين: وما أصبحت عليه مصر في ظل جمهوريتنا الجديدة لهو خير دليل على التخطيط الاستراتيجي الجيد لكل المشروعات العملاقه التي تنفذها مصر .من توسعه قناة السويس وانشاء القناه الجديده وانشاء شبكة طرق وكباري لم تشهدها مصر في الالفيه الأخيرة كذلك انشاء محطات للمياة ومحطات توليد الكهرباء، واخرها محطة الضبعه النوويه، وانشاء مشروعات الإنتاج الزراعي وتوسعة الرقعه الزراعيه لمواجهة الزياده السكانيه العاليه وتوفير الأمن الغذائي للشعب المصري وكذلك الفكر العبقري لسيادة الرئيس في مشروع مصر العملاق حياه كريمه والذي أصاب قلب المجتمع المصري بالرخاء والتنميه لما يوازي قرابة الـ ٧٠% من شعب مصر، وكذلك القضاء علي مرض العصر في مصر وهو أمراض الكبد والاتجاه ناحية افريقيا لمواجهة هذا المرض اللعين، وكذلك الاهتمام بالمراه المصريه وجعلها في مقدمة الصفوف لما لها من تأثير جدي علي حياة الشعب المصري".