ارتفاع درجات الحرارة نهارا والعظمى 32 درجة بالفيوم

يسود محافظة الفيوم اليوم الأربعاء الموافق 3 أبريل، إستمرار ارتفاع درجات الحرارة ليبقى الطقس حار نهارا لطيف ليلا، مع إستمرار الشبورة الكثيفة صباحا على الطرق.

وتنخفض درجات الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر وتشهد المحافظة طقس لطيف وخاصة في الساعات الأخيرة من الليل، مع إستمرار نشاط الرياح على فترات.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم الأربعاء على محافظة الفيوم تبلغ 32 درجة للعظمي نهارا، بينما تبلغ الصغرى 17 درجة مئوية ليلا وحتى ساعات الصباح، والتي تشهد أجواء مائلة البرودة.

إستمرار نشاط الرياح والشبورة الكثيفة صباحا بالفيوم

وأفاد خبراء الطقس أن درجات الحرارة سوف تشهد إرتفاعا ملحوظا خلال الأيام القادمة، مع إستمرار نشاط الرياح الخفيفة والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، بينما تبقى درجات الحرارة منخفضة ليلا وخلال ساعات الصباح الباكر، وهي الأوقات التي تشهد أجواء مائلة للبرودة، مع إنتشار السحب المتوسطة نهارا، وبقاء الطقس حار نهارا لطيف ليلا، واستمرار نشاط الرياح، وخاصة في المناطق الصحراوية، وخلال هذه الفترة يميل الطقس إلى البرودة في آخر الليل، كما تتكون الشبورة الكثيفة صباحا على الطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية، ويساعد نشاط الرياح والغطاء السحابي على تلطيف الأجواء والإحساس بانخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة ليلا ليصبح الطقس حار نهارا مائل لطيف ليلا على كافة أنحاء المحافظة.

وذكرت الهيئة أن الأجواء سوف تشهد نشاط الرياح الخفيفة اليوم على كافة أنحاء المحافظة، باستثناء بعض الأوقات التي تشهد نشاط الرياح بسرعة تبلغ نحو 25 كيلو متر في الساعة، ويكون اتجاهها شمالية غربية، وذلك تزامنا مع سطوع الشمس طوال ساعات النهار، ويمثل هذا الطقس أجواء مناسبة باستثناء وقت الظهيرة نهارا لممارسة الرياضات المائية التي اعتاد الزائرين على ممارستها بشواطيء بحيرة قارون ووادي الريان والبحيرة المسحورة، وسط سطوع الشمس وهدوء حركة الرياح وتشمل الألعاب البحرية وركوب الخيول والجمال والأنشطة الشاطئية.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين الذين تتطلب أعمالهم النزول ليلا، أو خلال ساعات الصباح الباكر، بعدم تخفيف ملابسهم وضرورة ارتداء الملابس المناسبة وخاصة في المناطق المكشوفة، نظرا لانخفاض درجات الحرارة خلال هذه الأوقات وعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة نهارا، مع التنبيه على قائدي السيارات بتوخي الحذر صباحا بسبب الشبورة الكثيفة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.