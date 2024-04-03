"غرفة الإسكندرية".. 102 عامًا من التاريخ والعطاء

تحتفل الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية خلال شهر أبريل بمرور 102 عامًا على إنشائها.

وبدأت الغرفة برئاسة أحمد الوكيل وهو رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، سلسلة "الحكاية من البداية" خلال شهر إبريل لعرض تاريخ إنشاء الغرفة ودورها، منذ عام 1922 حتى يومنا.

فمنذ عام 1922 عندما عقد أول اجتماع لإنشائها كان الغرض منه إيجاد كيان قادر على مواجهة غرف أجنبية عديدة للتجار الأجانب الذين يحتكرون النشاط التجاري وحتى يستطيع التجار والصناع المصريون مواجهة التطورات الاقتصادية التي كانت تشهدها البلاد في ظل حراك وطني يدعو إلى التحرر الاقتصادي ورفع شعار الصناعة المصرية وحمايتها وهو المنهج الذي استمرت عليه الغرفة منذ نشاتها وحتى وقتنا هذا.

"غرفة الإسكندرية" كان لها ومازال مواقفها الوطنية الداعمة للحكومات المصرية المتعاقبة خاصة في وقت الشدائد والأزمات ودورها في الحفاظ على سلامة الاقتصاد الوطني واستقرار الأسواق والحفاظ على المستهلك المصري.

هذه البدايات القوية كانت الأساس لمسيرة عمل ونشاط استمر على مدى 103 عامًا استطاعت الغرفة خلالها ورغم اختلاف النظم الاقتصادية والسياسية أن تتلائم وتسعى إلى الحفاظ على حقوق التجار والأعمال على تنشيط الحياة الاقتصادية في مدينة الإسكندرية.