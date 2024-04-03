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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سيدات الأهلي يهزمن الزمالك في أولى مواجهات نهائي دوري الطائرة

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك

حقق الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي فوزاً مهماً على الزمالك في المباراة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

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إمام عاشور يؤدي جلسة تأهيل على هامش مران الأهلي

وحسم الأهلي المباراة لصالحه بنتيجة أشواط 3-0 بعد مباراة قوية من جانب نجمات المارد الأحمر على مدار الأشواط الثلاثة.

وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي: 31-29، 25-21، 25-15.

وتقام المباراة الثانية في نهائي الدوري مساء غدٍ الخميس، حيث يحتاج الأهلي للفوز للحفاظ على لقبه بينما يسعى الزمالك للفوز وخوض مباراة ثالثة فاصلة بين الفريقين.

 

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