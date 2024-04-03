سيدات الأهلي يهزمن الزمالك في أولى مواجهات نهائي دوري الطائرة

حقق الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي فوزاً مهماً على الزمالك في المباراة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

وحسم الأهلي المباراة لصالحه بنتيجة أشواط 3-0 بعد مباراة قوية من جانب نجمات المارد الأحمر على مدار الأشواط الثلاثة.

وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي: 31-29، 25-21، 25-15.

وتقام المباراة الثانية في نهائي الدوري مساء غدٍ الخميس، حيث يحتاج الأهلي للفوز للحفاظ على لقبه بينما يسعى الزمالك للفوز وخوض مباراة ثالثة فاصلة بين الفريقين.