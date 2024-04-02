دعاء زهران: تنصيب الرئيس السيسي بداية لعصر جديد يحمل آمال وتطلعات الشعب المصري

أكدت الدكتورة دعاء زهران، رئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية، أن حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية لمدة ٦ سنوات قادمة، هو استكمال لما بدءناه منذ 10 سنوات، لبناء الجمهورية الجديدة.

وأوضحت زهران، خلال تصريحات صحفية، أن اليوم هو بداية عصر جديد يحمل آمال وتطلعات وطموحات كثيرة للشعب المصري، تستكمل فيه الانجازات والمشروعات في كافة المجالات، كما أن اليوم هو استكمالا لمشوار بناء الجمهورية الجديدة.

وأشارت رئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية، إلى أن هناك تحديات كبيرة وتهديات تواجهة الدولة المصرية، أن الاستقرار التي تشهده الدولة هو أمر حتمي، لمواجهة هذه التحديات، لافتة إلى أن الدولة فى عهد الرئيس السيسي استطاعت أن تعود ريادتها ومكانتها الدولية والإقليمة من جديدة.

وأضافت الدكتورة دعاء زهران، أن المرأة المصرية شهدت نجاحات غير مسبوقة وتمكين حقيقي فى عهد الرئيس السيسي فى جميع المجالات، وتجديد الثقة فى الرئيس السيسي هو أمر هام لتحقيق نجاحات أكثر وتعزيز مكانتها فى المجتمع.