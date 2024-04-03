رئيس مياه القناة: توفير سيارات مياه شرب نقية لمتضرري حادث جسر ترعة الإسماعيلية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة عن توفير سيارات مياه شرب نقية لعدد من المناطق المتأثرة بضعف وانقطاع المياه فى بقرية عين غصين نتيجة حادث انهيار جسر ترعة السويس بعزبة الكوبانية بعين غصين .

صرح بذلك اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضوالمنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، مضيفا أنه تم التعامل الفورى مع الحادث بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بمحافظة الاسماعيلية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وتوجيه معدات وسيارات الشركة وتواجد أطقم العمل والمعدات اللازمة على مدار الساعة بموقع انهيار جسر ترعة السويس بعزبة الكوبانية بر أيمن ترعة السويس والذي نتج عنه تضرر عدد من المنازل والأراضي الزراعية نتيجة دخول المياه بها والتعاون مع الجهات التنفيذية المختلفة فى سحب المياه نتيجة الحادث.

كما وجه رئيس الشركة على الفور بتوفير سيارات مياه شرب نقية لكافة الاماكن المتضررة بانقطاع المياه نتيجة الحادث لتلبية احتياجات المواطنين من المياه، مع إستمرار توفير سيارات المياه لحين ضبط ضغوط المياه وعودة الأمور إلى طبيعتها.

واضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن خدمة الخط الساخن 125 تتلقى شكاوى العملاء بمحافظات القناة الثلاثة على مدار 24 ساعة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن أو من خلال خدمة الواتساب على الرقم 01206666240، كذلك من خلال الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك.