مدير مستشفى جامعة طنطا والجراحات يجرى جراحة معقده لمريض مسن يعاني السرطان

نجح الدكتور أحمد سويلم مدير مستشفيات جامعة طنطا والجراحات فى إجراء عملية جراحية معقدة، وتم استئصال المستقيم لمريض 69 سنة يعاني من ورم سرطاني Cancer Middle Third Rectum بالمستقيم ويبعد عن فتحه الشرج حوالي ٧ سم.

وكان المريض يعاني من آلام بالبطن ونزيف بالشرج وتبين بالأشعات وجود ورم سرطاني بالمستقيم تم استئصاله جراحياً Low Anterior Resection جذرياً مع إستئصال الغدد الليمفاوية بالبطن مع توصيل القولون بإستخدام الدباسات الجراحيه.

وأكد أن المريض فى تحسن وخرج من المستشفى بحاله جيدة.

وأشاد د. أحمد ابراهيم سويلم أستاذ مساعد جراحات الجهاز الهضمي وجراحات المناظير وجراحه السمنة بالفريق المعاون، إلى أن العملية الجراحية كانت دقيقة ومعقدة والحمد لله تمكنت والفريق المعاون من إجراء الجراحة بكل دقة ونجاح.