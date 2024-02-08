لجين عمران :"حلّلوا دمي لدخولى الإعلام".. ونصيحة غريبة للبنات

ظهرت الإعلامية السعودية “لجين عمران” مؤخرًا كضيفة في بودكاست "إلهاميات"، كشفت فيه عن الكثير من أسرار حياتها الشخصية، والصعاب التى واجهتها مسيرتها العملية.

لجين عمران وتصريحات جريئة:

تصدرت "لجين عمران" تريندات مواقع التواصل الاجتماعى بعد ظهورها فى هذه الحلقة ، التى كشفت فيها عن المواقف الصعبة التى تعرضت لها في بداية مسيرتها الإعلامية.

قالت “لجين عمران:"تعرضتُ لهجوم كبير من الناس في تلك الفترة ولم يقف أحد بجانبي، وتطوّر الأمر الى أن بعض الأشخاص حلّلوا دمي في خطبة يوم الجمعة، حتى أنهم كانوا يصفونني بالفاسقة بعد دخولي مجال الإعلام، لذا تردّدت بالعودة الى بلدي خوفاً من أن يتعرّض لي شخص ما ويتم اغتيالي".

لجين عمران:



"أنا لما دخلت الإعلام كان أكثر من نص المجتمع ضدي، وكنت خايفة أرجع ويغتالوني!" pic.twitter.com/12YBaZWOQn — Golden Dose (@GoldenDose) February 3, 2024

أضافت “لجين عمران” انها تعرضت للكثير من الضغوطات والصعاب من القنوات الإعلامية التى كانت معهم، فقالت:" أن MBC حاطين شرط على كل اللي يوقعون معهم اي شغل يجيهم من برا القناة تاخذ ٤٠٪ من الارباح"، “انه يجب أن لا تأمن للجهة اللي تشتغل معاها اعمل احتياطك لان ممكن يطردونك باي لحظة ياخذوك لحم ويرموك عظم”

#لجين_عمران تقول ان MBC حاطين شرط على كل اللي يوقعون معهم اي شغل يجيهم من برا القناة تاخذ ٤٠٪ من الارىاح، شرايكم تشوفون للقناة حق انها تاخذ من ارىاحهم؟ pic.twitter.com/esy3vRw3k6 — 𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥 (@4wirj) February 7, 2024

نصائح لجين عمران للبنات:

علقت الإعلامية السعودية “لجين عمران” خلال اللقاء على شروط بعض الفتيات الصعبة بخصوص الزواج، التي أصبحت ظاهرة غريبة مؤخرا.

حيث قالت بعفوية: "كثير من صاحباتي ما اتزوجوا لهذا اليوم، ليش؟ البنات يتشرطون شروط صعبة للزواج، يريدونه غني ووسيم وطويل ورياضي، خفّوا على الشباب شوي".

لجين عمران:



كثير شروطهم صعبة للزواج يبون غني ووسيم خفوا علينا شوي pic.twitter.com/ogmvIAAHfu — HereandHere (@HereandHere) February 3, 2024

وأضافت: "الآية اتقلبت والشباب حالياً باتوا يبحثون على واحدة غنية وتصرف عليهم، وفي بعض يقولك نتساعد وأنت اصرفي على حالك وأنا اصرف على حالي".

ووجّهت نصيحة الى الشباب قائلة: "كل شيء له عمر وكل شيء له تاريخ صلاحية، ما عدا الأحلام، إذا كان عندكم حلم لا تستسلموا ولا تقولوا إن الوقت تأخر، بالعكس استمري بالسعي وراء حلمك الى أن تحققيه".

علقت “لجين عمران” على إعجابها بالقفطان المغربى التى ارتدته أثناء حضورها فى مهرجان “قفطان مازاغان” في مدينة الجديدة بالمملكة المغربية.

قالت :" يقال ان نصف جمال المرأة شعرها ... وانا اقول نصف جمال المرأة المغربية قفطانها المغربي ،فكل اساسيات الاناقة خلقت فيه كي تصبحين ملكة عندما ترتديه "