قنصل عام الصين يؤكد: ندعم مصر بشدة في حماية سيادتها وأمنها

أكد يانغ يى قنصل علم الصين بالإسكندرية عن مقاطعة شانسي الصينية، مشيرًا إلى أنها تتمتع بالعديد من الموارد الطبيعية، فضلًا عن اقتصادها القوي، حيث تبلغ مساحتها ٩٤٩٠ كم وعدد سكانها يتعدى ٢ مليون نسمة.

هذا وأعرب عن حرصه على تقوية أواصر التعاون بين الإسكندرية ومقاطعة شانسي الصينية.أعرب قنصل عام الصين عن سعادته بوجوده في الإسكندرية وزيارته للمزارات الرئيسية بها والتي تؤكد على عراقة هذه المدينة، وعبر عن إعجابه بتاريخ مصر الطويل، مؤكدًا أهمية التعاون بين مقاطعة شاندونج ومدينة الإسكندرية وخاصة أن ميناء شاندونج هو خامس أكبر ميناء في العالم.

اوضح قنصل عام الصين بالإسكندرية "يانغ يي"، إن الصين تدعم مصر بقوة في حماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية، كما تدعمها في انتهاج سياسة خارجية مستقلة ولعب دور أكثر أهمية في الشؤون الدولية والإقليمية



جاء ذلك خلال استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم ، يانغ يي قنصل عام الصين بالإسكندرية بصحبة وفد من مجلس نواب مدينة جينتشنغ التابعة لمقاطعة شانسي الصينية، وذلك خلال زيارة الوفد للإسكندرية في إطار تعزيز سبل التعاون.

رحب المحافظ بالوفد على أرض الإسكندرية، مؤكدًًا على عمق العلاقات الثنائية بين مصر والصين عبر التاريخ، والحرص الشديد على تعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعدة.

وأشار إلى التعاون المشترك بين مدينة الإسكندرية والعديد من المقاطعات الصينية.

لافتًا إلى أن تكرار زيارات الوفود الصينية هي أكبر دليل على قوة العلاقات بين مصر والصين في ظل تبادل الخبرات المستمر بين البلدين.

من جانبه، وجه رئيس الوفد الشكر إلى محافظ الإسكندرية على حفاوة الاستقبال خاصة في شهر رمضان المبارك، موضحًا أن سبب الزيارة هو تعزيز العلاقات بين البلدين.