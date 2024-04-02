التعادل الإيجابي يحسم نتجية مباراة توتنهام وويست هام

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة وست هام يونايتد مع توتنهام، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة "البريميرليج".

وسجل لفريق توتنهام بيرنان جونسون في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، فيما جاء هدف التعادل لوست هام عن طريق كروت زوما في الدقيقة 19.



وبقي نادي توتنهام في المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، بعد خوض 30 مباراة.

أما وست هام يونايتد فحل في المركز السابع بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة.

ويواجه توتنهام في مباراة المقبلة فريق نوتنجهام فورست يوم الأحد 7 أبريل على ملعب توتنهام هوتسبير.