الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تعرف على فضل العشر الأواخر من شهر رمضان

بوابة الوفد الإلكترونية

يتساءل الكثير من المسلمون في العالم العربى عن فضل العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وسنة النبي صلى الله عليه سلم في تلك الليالي المباركة، لما لهم من أهمية كبيرة، حيث يعتقد أن بينهم ليلة القدر

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تستعرض الوفد فى السطور التالية فضل العشر الأواخر من رمضان

 

فضل العشر الأواخر من رمضان..
وفي ضوء البحث المتزايد، عن فضل العشر الأواخر من رمضان، حيث تتسامى أفق العبادة والتقرب إلى الله، حيث تحمل العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل فضائل خاصة ومغفرة ورحمة من الله عز وجل.

وذلك لحرص النبي محمد صلى الله عليه وسلم علي تنوير الطريق لأمته في تلك الليالي بل عاشها على الأرض كنموذج يحتذى به في العبادة والطاعة ، وتعتبر أهمية العشر الأواخر من رمضان وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليالي المباركة.

 

فضل العشر الأواخر من رمضان وسنة النبي في تلك الليالي المباركة

ويعود فضل العشر الأواخر من رمضان، وذلك لاهميتهم، حيث تتضاءل العشر الأواخر بليلة القدر، التي هي خير من ألف شهر، وفيها تفرح السماء وتباهي الملائكة بالمؤمنين ودعائهم لهم بالمغفرة والرحمة.


يُشجع المسلمون في العشر الأواخر على زيادة العبادة والطاعات، مثل الصلاة والصدقة وقراءة القرآن الكريم، بحثًا عن الليلة المباركة.

 

في هذه الأيام الفضيلة، ينبغي على المسلمين التفكر في أخطائهم والتوبة منها، والتضرع إلى الله بالاستغفار والتوبة الصادقة.


يُعتبر الاجتهاد في العشر الأواخر وسيلة للتقرب إلى الله والتمسك برضاه ومحبته.


يتيح لنا العشر الأواخر من رمضان فرصة لممارسة الإحسان ومساعدة المحتاجين والفقراء والأيتام، ما يعزز من تضامن المجتمع وروح الإخاء.

 

سنة النبي في العشر الأواخر:
وبعد معرفة فضل العشر الأواخر من رمضان، فتساءل الكثير عن سنة النبي في هذه الايام، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في العبادة والتقرب إلى الله في العشر الأواخر من رمضان، حيث كان يُشجع على قيام الليل وتركيز الجهود في هذه الفترة الفاضلة.


وكان النبي صلى الله عليه وسلم يُفضل التضرع إلى الله والدعاء بالخيرات في هذه الليالي، ويكثر من الاستغفار والتوبة.

 

 

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