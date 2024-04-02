تصعيد حارس شاب جديد لتدريبات الزمالك

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، تصعيد عمر عبد العزيز حارس مرمى فريق الناشئين مواليد 2008، في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة أمام مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض حراس مرمى الفريق محمد عواد، ومحمد صبحي، ومعاذ علاء الدين، وعمر عبد العزيز تدريبات قوية تحت قيادة لويس فيسنتي مدرب الحراس بالفريق، تم خلالها التركيز على العديد من الجوانب الفنية منها التصدي للتسديدات من جميع جوانب الملعب ومسافات مختلفة.

وقام فيسنتي مدرب الحراس بمنح الرباعي العديد من التعليمات الفنية لتنفيذها في التدريبات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 7 أبريل الجاري باستاد القاهرة.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.