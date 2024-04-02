بالتزامن مع اليوم العالمي للتوحد .. المباني التعليمية في قوص تتشح باللون الأزرق

أشرف عبدالله القبانى، مدير عام إدارة قوص التعليمية جنوب محافظة قنا، مساء اليوم الثلاثاء، على اللجنة الفنية المشكلة لمتابعة قرار إضاءة المنشأت التعليمية باللون الأزرق، وذلك بالتزامن مع إحتفاء الجمعية العامة للأمم المتحدة باليوم العالمي لمرضى التوحد، حيث تم إضاءة ديوان إدارة قوص التعليمية والمدارس التابعة له بمركز ومدينة قوص باللون الأزرق، وذلك طبقا لتعليم الاستاذ الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا .

ومن جانبه أشاد عبدالله القبانى مدير تعليم قوص بمحافظة قنا، بالاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية لذوى الهمم، من خلال عدة دعائم تتبناها الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقدما تهانيه الحارة عقب أداءه اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية مصر العربية.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد أعلنت أن يوم 2 أبريل يومًا عالميًا للتوعية بمرض التوحد في عام 2007، حيث تحتفي الأمم المتحدة بهذا اليوم كوسيلة لتأكيد وتعزيز وتنفيذ جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص المصابين بالتوحد على مستوى العالم على أسس متساوية وشاملة مع الآخرين.

وقد احرز تقدما كبيرا في هذا المجال بفضل جهد العديد من المدافعين ومشاركة التجارب التي يعيشها الأشخاص المصابين بالتوحد على المستوى العالمي .

وعلى صعيدا متصل تفقد عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية بجنوب قنا ، كلا من مدرسة شركة السكر الابتدائية ومدرسة شهداء الثورة الابتدائية، وذلك بالتزامن مع استعدادات المدارس لعقد إختبارات الأداء.

رافق المدير العام خلال جولته التفقدية، الحسن حسانى نائب رئيس مجلس أمناء الإدارة، وعزت الشريف مدير العلاقات العامة بالإدارة ونادية نجيب مديرة مدرسة شهداء الثورة ورفعت محمد مدير مدرسة شركة السكر الابتدائية وأحمد ابوالنجاح عضو فريق المتابعة وتقييم الأداء بإدارة قوص التعليمية .

كما زار عبدالله القبانى مدير تعليم قوص جنوب محافظة قنا، عددًا من الفصول الدراسية واستمع إلى آراء عددًا من التلاميذ حول ما تم دراسته من مناهج دراسية، وكم الاستفادة والتحصيل الدراسى للمواد التعليمية بالمدارس التعليمية، وذلك أثناء حضورهم خلال شهر رمضان المبارك، موجها الشكر لهيئة تدريس مدرسة شهداء الثورة لتحفيزهم التلاميذ للحضور اليومى .