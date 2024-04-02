المخرج جمال عبد الحميد: البلطجة في الأعمال الدرامية غير موجودة في الواقع

قال المخرج جمال عبد الحميد، إن أي عمل كان يخرجه كان من الضروري أن يكون منتهي كتابيًا بالكامل، معقبًا: "الآن من الممكن أن يتم البدء في تصوير أي عمل من خلال كتابة حلقتين فقط، وأثناء التصوير يتم استكمال باقي الحلقات".

وتابع "عبد الحميد"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الغزيري، ببرنامج "الصالون"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الرقابة مهمة جدًا على الأعمال الدرامية، لأن الأعمال الدرامية تقدم إلى الأسرة، كما أن هذه الاعمال تخاطب الشعب المصري بصورة كبيرة، وهذا الأمر غير متوفر بصورة كبيرة خلال الأعمال المعروضة حاليًا.

المخرج جمال عبد الحميد: البلطجة التي تقدم في الأعمال الدرامية غير موجودة

وأشار إلى أن البلطجة التي تقدم في الأعمال الدرامية غير موجودة في الواقع في مصر، مشيرًا إلى أن العلاقة بين المصريين في الشوارع والبيوت علاقة وطيدة سواء كان المصريين مسسلمين أو مسيحيين.

وتابع "اعشق جميع الممثلين في مصر بالكامل، ولدينا مواهب فنية بالهبل، وأنا أعشق الفنان هاني رمزي من زمان".

وأشار إلى أنه يقدم الآن عمل درامي مع الفنان هاني رمزي بصورة غير كوميدية على الإطلاق ، معقبًا: "هاني رمزي نموذج هائل بالنسبة لمصر.

ولفت إلى أن الفنان كريم عبد العزيز ممثل هائل، وهو بمثابة ابنه في المجال الفني، مشيرًا إلى أن دور كريم عبد العزيز في مسلسل" الاختيار" كان جيدا للغاية، معقبًا: "ربنا يسهل ونشتغل قريبًا مع بعض".

وقال المخرج جمال عبد الحميد، إن الفنان أحمد العوضي يُقدم بطولات فنية منذ وقت قريب، وآخر هذه الأعمال "حق عرب"، لافتًا إلى أنه لا يستطيع تقييم هذا العمل، لأنه لم يشاهده حتى الآن، ولكن "العوضي" من الممثلين الجيدين.

وتابع أن الفنان رياض الخولي لم يعمل لمدة عام كامل بعد بطولته المشتركة مع الفنان عادل إمام في "طيور الظلام"، رغم أدائه الجيد، معقبًا: "عادل إمام من عظام الفنانين في مصر وهو من عباقرة مصر، ورياض الخولي فنان هائل".

واستكمل المخرج جمال عبد الحميد، أن "نيللي وشريهان" من أنجح الشخصيات التي قدمت الفوازير في مصر، مشيرًا إلى أن الفنانة الأنسب لتقديم الفوازير خلال الفترة الحالية هي الفنانة دنيا سمير غانم، معقبًا: "ممثلة هائلة بترقص وتغني وتمثل بشكل رائع.