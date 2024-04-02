علاقة غريبة بين مرض السل والإصابة بالسرطان

اكتشف علماء كوريون أن مرض السل يشكل عامل خطر يؤثر على تطور بعض أنواع السرطان، حسب ما ذكره الموقع الإلكتروني للجمعية الأوروبية لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية.

علاقة السل بالسرطان

شملت الدراسة التي قام بها الباحثون 72542 مريضاً مصاباً بالسل، بالإضافة إلى عدد مماثل من المتطوعين الأصحاء. تم جمع بيانات حول الصحة البدنية وأسلوب الحياة ومستوى الدخل ومكان الإقامة والعمر لجميع المشاركين، ثم تم متابعتهم لمدة متوسطية تبلغ 67 شهراً.

كان معدل الإصابة بالسرطان أعلى بشكل ملحوظ بين مرضى السل بنسبة 80% مقارنة بالسكان العامين. وأظهرت النتائج بشكل خاص ارتباط مرض السل بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، حيث كانت نسبة الزيادة 3.6 مرة لسرطان الرئة، و2.4 مرة لسرطان الدم، و2.2 مرة لسرطان الرحم وبطانة الرحم والمبيض. كما زادت احتمالية الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 57%، وسرطان الغدة الدرقية بنسبة 56%، وسرطان المريء والمعدة بنسبة 55% في حالة إصابة المريض بمرض السل.

توضح هذه الدراسة أهمية الاهتمام بالرصد الصحي لمرضى السل والتوعية بخطورة السرطان كواحد من مضاعفاته المحتملة.

على صعيد آخر، كان قد حذر طبيب أورام من اتباع بعض العادات السيئة التي قد ترفع خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، فعلى الرغم من أن هذا المرض يرتبط بالاستعداد الوراثي، إلا أن نمط الحياة يلعب دورًا رئيسيًا في تطوره.

1- التدخين

التدخين أحد عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بسرطان الرئة والفم والحنجرة والمريء، بسبب احتواء السجائر على النيكوتين ومواد أخرى موجودة في دخان التبغ لها خصائص مسرطنة.

2- الإفراط في تناول المشروبات الكحولية

يزيد من احتمال الإصابة بسرطان المريء والكبد والحنجرة والثدي وغيرها من أعضاء الجسم.

3- اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة الدهنية والمقلية.

وكذلك الاستهلاك العالي للحوم الحمراء، قد يزيد من فرص الإصابة بسرطان المريء والقولون والمعدة وغيرها من الأعضاء.

4- نقص الفواكه والخضروات في النظام الغذائي

يؤدي الأمر إلى نقص الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تساعد في الوقاية من السرطان.

5- نمط الحياة الخامل وقلة النشاط البدني

كلاهما يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والثدي وسرطانات أخرى.

6- التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية من الشمس

وكذلك أجهزة التسمير الاصطناعية، قد يسبب الإصابة بسرطان الجلد.