تكريم 85 من حفظة القرآن الكريم بمركز قوص في قنا

أقامت مؤسسة المهندس محمد محمود على حسن الخيرية ، مساء اليوم الإثنين حفلا دينيا بقاعة صن رايز بمدينة قوص ، كرمت فيه 85 حافظا للقران الكريم بخمس مستويات حفظ هى " حفظ القران الكريم كاملا - نصف القران الكريم - حفظ 10 أجزاء وحفظ 5 أجزاء - حفظ جزء عم " والذين فازو بالمسابقة الدينية التى أعلنت عنها المؤسسة مطلع رمضان الجارى بإشراف إدارة أوقاف قوص والإدارة الأزهرية بحضور النائب معتز محمد محمود عضو مجلس النواب عن دائرة قوص وقفط ونقادة والدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الاوقاف بقنا والدكتور قدرى الشعينى رئيس مركز ومدينة قوص .

حفظة القرآن الكريم

كما شهد الحفل المحاسب رمضان رياض مدير المؤسسة الدكتور عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية والمحاسب زكريا العمدة عضو مجلس إدارة المؤسسة ورفعت الخطيب مدير عام إدارة التضامن الاجتماعي وماهر خريشي مدير عام إدارة الشباب والرياضة بقوص والشيخ عمرو الهوارى مدير عام إدارة أوقاف قوص والقس تواضروس ممثلا لمطرانية قوص والشيخ عادل عليان ممثلا لإدارة قوص الأزهرية وعدد من كوادر حزب الحرية المصرى وأولياء أمور الاطفال الفائزين بالمسابقة وممثلين الجمعيات الأهلية .

المسابقة الدينية السنوية لـ حفظة القرآن الكريم

بدأ الحفل بالسلام الجمهورى ثم تلاوة قرانية لحافظة من المشاركات بالمسابقة بعدها رحب المهندس معتز محمد محمود بالحضور مقدما الشكر الجهات التنفيذية الشريكة بالمسابقة حيث طرح ورقة عمل على الدكتور ماهر جبر متضمنه دعم المسابقة الدينية السنوية التى تنظمها المؤسسة عدة مجالات فى تفسير وتلاوة القرآن الكريم بأحكامه غير قاصرة على حفظ كتاب الله فقط ضمانا لإعداد جيل جديد يتقن التلاوة .

حفظة القرآن الكريم

كما أشاد وكيل وزارة الاوقاف ، بمدينة قوص وعلماءها الذين صدروا العلم لمختلف ربوع العالم مقدما الشكر لفريق عمل المسابقة والدعم المقدم من النائب معتز محمد محمود لحفظة القران الكريم مؤكدا أن مديرية أوقاف قنا على الرحب و السعه ستدرس مقترح النائب ويتضمن المسابقة فرعين جديدين هما التفسير وعلوم القرآن الكريم .

حفظة القرآن الكريم

وفى نهاية الحفل كرم النائب معتز محمد محمود الدكتور ماهر جبر وكيل وزارة أوقاف قنا، والدكتور قدرى الشعينى رئيس مركز ومدينة قوص و رفعت الخطيب مدير عام إدارة التضامن الاجتماعي وفريق الاشراف على المسابقة ، كما اهدى لفائزين فى مستويات المسابقة الخمس شهادات تقدير ومبالغ مالية تكريما لهم.