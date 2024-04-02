مسلسل الكبير أوي 8| مربوحة تغير من الغوريلا وتضع للكبير بودرة فى ملابسه

شهدت الحلقة 23 من مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 23 أحداث مثيرة بعد أن وافق الكبير على وجود الغوريلا داخل الدوار بعدما أنقذت حياته من المطاريد الأمر الذي أشعل غيرة مربوحة وبدأت في التخطيط للتخلص منها بعد أن استحوذت على اهتمام الكبير.

وحينما تستيقظ مربوحة من النوم تجد ان الغوريلا بدأت في توطيد علاقتها بالكبير فتحضر له طعام الإفطار والشاي.

وفي مشهد آخر تضع مربوحة للكبير بوردة عفريت في ملابسة وتخبره ان هناك حشرات بسبب الغوريلا ليقولها لها انها فصيلة نظيفة تنطف نفسها وان مربوحة هي السبب في وجود هذه الحشرات.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8

تعرض قناة "on" الفضائية حلقات مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة، والإعادة الأولى في الـ3 فجرًا، كما يعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا.

القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 8

قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8.. ومن المقرر أن يذاع مسلسل الكبير اوي 8، خلال شهر رمضان المبارك، حصريا عبر كل من: قناة on، on drama، منصة watch it.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع المخرج أحمد الجندي.