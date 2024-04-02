الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

وزيرة الهجرة تشارك في أمسية رمضانية تلبية لدعوة جمال السادات

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

 

 

 

 

شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، في أمسية مصرية أصيلة، تلبية لدعوة جمال السادات رئيس مجلس إدارة شركة "اتصالات مصر" بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري، والعديد من المسؤولين والشخصيات العامة والبارزة في المجتمع المصري.
 

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وقبول حضور فعاليتهم الرمضانية رسالة تقدير لدورهم المسؤول في المجتمع المصري، المجتمع المدني عليه دور ضخم وهو شريك حقيقي للحكومة في بناء المجتمعات وتطويرها واتصالات مصر من هذا المجتمع المقدر.

 

يذكر أن شركة اتصالات إحدى أكبر شركات الاتصالات في مصر والعالم وشريك نجاح لوزارة الهجرة، ولها من المسئولية المجتمعية ما تقدر على تطبيقه.  

 

وكانت قد أوفدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عماد سوريال، مساعد وزيرة الهجرة للشئون المالية والادارية، نيابة عنها، للمشاركة في احتفال الكنيسة الأرمينية الكاثوليك بعيد القيامة المجيد، بحضور نيافة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، والذي أقيم في كنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع للأرمن الكاثوليك بمنطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة.

وتقدمت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بخالص التهنئة للجالية الأرمينية في مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد، وقالت: "إننا حريصون في كل الفعاليات التي تعقدها الوزارة على تعزيز قيم المواطنة والإخاء والمحبة بين الجميع، مؤكدة أن الترابط الوطني الذي تشهده مصر بكل أطيافها هو السد المنيع الذي يقف حائلا ضد أي مساع لزعزعة استقرار الوطن، وتبقى مصر دائما هي المحروسة تاريخا وحضارة".

كما أوضحت السفيرة سها جندي أن وزارة الهجرة تحرص على دعم قيم التعايش والمحبة والاحتفاء بالجاليات الأجنبية التي كانت تعيش في مصر في الماضي ومازالت حتى الآن ضمن المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور - نوستوس"، والجالية الأرمينية في مصر خير دليل على ذلك لما لها من بصمات مؤثرة وإيجابية في المجتمع المصري".

 

 

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