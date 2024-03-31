وزيرة الهجرة تشيد بمبادرة رابطة شباب المصريين بالكويت لإفطار الصائمين

أشادت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، بما قامت به رابطة شباب المصريين بالكويت من مبادرة متميزة لإفطار الصائمين.

رابطة شباب المصريين بالكويت من مبادرة متميزة لإفطار الصائمين

وقالت وزيرة الهجرة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك: "حاجة تفرح بجد في شهر رمضان المبارك إن شبابنا الجدعان ولاد البلد بشهامتهم المعهودة يتسابقوا للخير وإسعاد الناس، حتى وهما خارج مصر، لأن العطاء موروث مصري أصيل".

وتابعت: "الفكرة ألهمت الشباب الكويتي إنه يشارك في إفطار الصائمين أيضًا في مختلف المناطق، رمضان كريم.. وكل عام وكل المصريين بخير في أي مكان في العالم".

وقد شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في حفل الإفطار السنوي للوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالقاهرة (GIZ)، الشريك الممثل للحكومة الألمانية في إدارة المركز المصري الألماني للتدريب والتوظيف وإعادة الإدماج، والذي أقيم بالمتحف القومي للحضارة المصرية.

من جانبها، أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لأندرياس أدريان، المسئول عن التدريب الفني في مصر والمشرف على إدارة المركز مع وزارة الهجرة عن الGIZ، حرصها على التواجد مع شركاء وزارة الهجرة للاحتفال بشهر رمضان الفضيل كمجموعة عمل واحدة، تعزيزا للتعاون الثنائي بين وزارة الهجرة والوكالة الألمانية في عدد من ملفات العمل ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها ملف التدريب من أجل التوظيف والذي يتم العمل عليه من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، الذي يعد نموذجا رائدا في التدريب من أجل التوظيف، ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، في ضوء الجهود الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية بالمحافظات المصدرة لهذه الظاهرة، من خلال تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل المحلي والأجنبي وفقا لأعلى معايير التدريب.

تعزيز التعاون والعمل المشترك المثمر مع الجانب الألماني

وأضافت وزيرة الهجرة أننا نتطلع لاستمرار وتعزيز التعاون والعمل المشترك المثمر مع الجانب الألماني، للبناء على ما تحقق من نجاحات، وكذلك زيادة معدلات فرص العمل والتدريب والتأهيل لملائمة المهارات مع احتياجات سوق العمل الحقيقية وتلبية مصالح البلدان الأصلية وبلدان المقصد، والعمل على توسيع نموذج التعاون المصري الألماني في ملف التدريب من أجل التوظيف.