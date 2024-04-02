قانون "الحق في قطع الاتصال" يسمح للموظفين بالاسترخاء

الإرهاق، والإضرابات - الأخبار (وعلى الأرجح جدولك الزمني) مليئة بعلامات تشير إلى أن العمال مرهقون وأنه يُتوقع منهم الكثير. هناك القليل من القواعد التنظيمية في الولايات المتحدة لمنع أصحاب العمل من إجبار العمال على التواجد في مكاتبهم أو تحت الطلب في جميع الأوقات، ولكن هذا قد يتغير قريبًا. قدم عضو مجلس ولاية كاليفورنيا مات هاني AB 2751، وهو اقتراح "الحق في قطع الاتصال"، وفقًا لتقارير سان فرانسيسكو ستاندرد.

لا يزال مشروع القانون في مراحله الأولى، ولكن إذا تم إقراره، فإنه سيجعل كل صاحب عمل في كاليفورنيا يحدد بالضبط ساعات عمل الشخص ويضمن عدم مطالبته بالرد على الاتصالات المتعلقة بالعمل خارج ساعات العمل. يجب أن يتم تحديد الفترات الزمنية التي قد يضطر فيها الموظف الذي يتقاضى راتبًا إلى العمل لساعات أطول في عقده. وستكون هناك استثناءات لحالات الطوارئ.

ستقوم وزارة العمل بمراقبة الالتزام وفرض غرامات على الشركات بما لا يقل عن 100 دولار بسبب ارتكاب أي مخالفات، سواء كان ذلك إجبار الموظفين على التواجد على Zoom أو البريد الوارد الخاص بهم أو الرد على الرسائل النصية أو مراقبة Slack عندما لا يحصلون على أموال مقابل القيام بذلك. وقال هاني: "أعتقد أنه من المناسب أن تكون كاليفورنيا، التي أنشأت العديد من هذه التقنيات، هي أيضًا الولاية التي تقدم كيفية جعلها مستدامة وتحديث وسائل الحماية الخاصة بنا للأوقات التي نعيش فيها والعالم الذي أنشأناه".

ليس من الواضح مقدار الدعم الموجود لـ AB 2751، ولكن باعتباره مركزًا تقنيًا ومركزًا اقتصاديًا رئيسيًا، فإن مشروع القانون لديه القدرة على خلق تأثير هائل للعمال في كاليفورنيا، والضغط على الولايات الأخرى لتحذو حذوه. ويتبع مشروع القانون تشريعات مماثلة في بلدان أخرى. وفي عام 2017، أصبحت فرنسا أول دولة تطبق سياسة "الحق في قطع الاتصال"، وهو نموذج تم تقليده في الأرجنتين وأيرلندا والمكسيك وإسبانيا.