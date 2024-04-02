السفير حسام زكي: مشروع القرار الفرنسي المشروع مرحلة جديدة في تعامل مجلس الأمن مع القضية الفلسطينية

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي ان الجامعة العربية تتابع مع المجموعة العربية في نيويورك ومندوب فلسطين في الأمم المتحدة فيما يتعلق بمشروع القرار الفرنسي الذي هو على وشك الطرح في مجلس الأمن وكيف يمكن تأمين مرور هذا المشروع.

وأكد السفير زكي خلال لقائه مع فضائية الغد الإخبارية أن إقرار هذا المشروع يعني مرحلة جديدة في تعامل مجلس الأمن مع القضية الفلسطينية لأن المشروع لا يتعامل فقط مع فكرة وقف إطلاق النار بل يتعامل مع الوضع الفلسطيني بشكل عام بما في ذلك مسألة الإعتراف بفلسطين كدولة وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة مثلها في ذلك مثل بقية دول العالم.

وأعرب السفير زكي يعرب عن تطلعه لأن يكون هناك تطورات إيجابية في هذا الشأن .

مشيرا إنه يمكن أن يتم عرقلة صدور القرار بإستخدام حق النقض من جانب أحد الأطراف مثل الولايات المتحدة وهذه إحتمالات قائمة ولكن الأمر الهام هو أن هناك حراك قادم سيكون في الأمم المتحدة للتعامل مع هذه النقاط وبالتالي يتحول الوضع القانوني لفلسطين إلى دولة واقعة تحت الإحتلال ويتعين إجلاء هذا الإحتلال عنها بدلا من أراضي محتلة وأيضا مسألة عضوية فلسطين في الأمم المتحدة عضوية كاملة.