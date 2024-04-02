مسلسل صدفة| رشدي الشامي يتفق مع السكرتيرة لقتل عصام السقا

شهدت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل "صدفة" العديد من الأحداث ، وبدأت برفض منار (ميار الغيطي) لمعتز(فراس سعيد) بعد أن ذهبت أليهما زوجته ونصحتها بالبعد عنها لأنه يريد فقط أموالها كما يفعل مع جميع الفتيات ومنار تتطرده من المنزل وتحذره أن لا يأتى مجددا.

كما تطلب حنان (رحاب الجمل) من ابنها صاصا (أحمد أبو زيد) أن يطلق نوجا(رباب ممتاز) لكنه يرفض بسبب الأموال الذى سيأخذها منها ، ويسقط والده أمين (هشام منصور) من الحزن ويتعرض لوعكة صحية.

ويطلب أمين من صدفة (ريهام حجاج) أن تتصل بزوجها جلال (رشدي الشامي) وتتصل بيه صدفة وتتفاجيء بأنه يريد التحالف معها ويطلب منها أن تقدم بلاغ بأن طارق (عصام السقا) خطفها ليسترد جميع ممتلكاته ويعطيها الذى تريده لكنها ترفض.

ويتفق رشدي الشامي مع السكرتيرة غادة بأن تقتل طارق (عصام السقا) وأنها تضع لها السم فى العصير مقابل ٢٠ مليون جنيه وإلا سيسجنها ويأكد لها أنه شاهد الحذاء التى كانت ترتديه فى منزل طارق وأنه علم بعلاقتهما.

شخصية ريهام حجاج فى مسلسل "صدفة"

حيث تظهر النجمة ريهام حجاج بشخصية مدرسة الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى شعبى.



شخصية خالد الصاوي

يلعب الفنان خالد الصاوى في مسلسل صدفة شخصية مصفف شعر شهير يتعرف على ريهام حجاج عن طريق الصدفة وتحدث بينهم العديد من المفارقات التي تقلب الأحداث رأسا على عقب.

تعرض قناة dmc حلقات مسلسل صدفة للنجمة ريهام حجاج، بالتزامن مع عرض العمل على قنوات الأولى والحياة وcbc.

مواعيد عرض مسلسل صدفة على dmc

وتأتى مواعيد عرض مسلسل صدفة لريهام حجاج يوميا طوال شهر رمضان فى تمام الساعة 12:15 صباحا، ويعاد عرض الحلقة فى تمام الساعة 6:30 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

وأعلنت قناة الحياة عرض مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج في موسم رمضان الساعة 8 و15 دقيقة.

كما أعلنت القناة الأولى المصرية، عن مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024، عبر شاشتها، حيث يعرض مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج في تمام الساعة 10:30 مساء.

أبطال مسلسل صدفة رمضان 2024

يشار الى ان مسلسل "صدفة" بطولة النجمة ريهام حجاج، والنجم خالد الصاوى، ميار الغيطى، سلوى خطاب، عصام السقا، رحاب الجمل، فراس سعيد، سليم الترك وعدد آخر من الفنانين.

ريهام حجاج وأيمن سلامة تعاون رابع مرة

ويعد مسلسل "صدفة" التعاون الرابع الذي يجمع بين النجمة ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة، وذلك بعدما حققا سويًا نجاحات خلال السنوات الماضية، وتعاونا على سبيل المثال في عام 2023 من خلال مسلسل جميلة، ومسلسل يوتيرن الذي عرض عام 2022، ومسلسل لما كنا صغيرين.