4 يونيو المقبل..محاكمة عامل لاتهامه بقتل شخص وسرقته بالخصوص

تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة،جلسة يوم 4 يونيو المقبل ، محاكمة عامل لاتهامه بقتل شخص بسلاح نارى "فرد خرطوش" وسرقته، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، لسماع شهود الإثبات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاتة هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.

تضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 8002 لسنة 2023 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 2736 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "وائل ع ح"، 37 سنة، عامل، ومقيم الخصوص - لأنه فى يوم 20 / 5 / 2023 بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية قتل المجنى عليه "أبو الحمد سليم حسين جابر"، عمدًا فما أن ظفر به حتى باغته بإطلاق عيار نارى استقر بالصدر والبطن قاصدًا من ذلك قتلا فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنه قد اقرنت تلك الجناية بجناية اخرى أنه فى ذات الزمان والمكان - سرق المجنى عليه أبو الحمد سليم حسين جابر، كرها عنه بان باغته بالطريق العام مشهرًا سلاح نارى فرد خرطوش" مهددًا إياه به وبمقاومته ارتكب الجريمة محل الاتهام السابق فتمكن بتلك الوسيلة من الإستيلاء على منقولاته المبينة وصفًا على النحو المبين بالتحقيقات. أحرز بغير ترخيص سلاح نارى غير مششخن فرد خرطوش على النحو المبين بالتحقيقات. أحرز بغير ترخيص ذخائر مما تستخدم على السلاح النارى أنف البيان على النحو المبين بالتحقيقات.

محاكمة عامل وعاطلين لاتهامهم بقتل شخص بأسلحة نارية بالعبور

كما تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، جلسه يوم 3 يونيو، محاكمة عامل وعاطلين لاتهامهم بقتل شخص بأسلحة نارية "بنادق آلية"، لخلافات سابقة بينهما، بدائرة قسم شرطة أول العبور، وذلك لجلسه يوم 3 يونيو لسماع المرافعة.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 7982 لسنة 2023 جنايات قسم أول العبور، والمقيدة برقم 3537 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "إبراهيم ص س"، 47 سنة، موظف، مقيم مدينة المرج، و"على ع س"، و"أحمد ع س"، لأنهم في يوم 2 / 2 / 2023، بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية، قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه "أحمد سلامة جمعة" بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض أدوات بطشهم أسلحة نارية مششخنة بنادق آلية، وذخائر وتجسيداً لما وغر بصدورهم من نية خبيثة بقتل ضحيتهم كمنوا له بالمكان الذي أيقنوا تواجده به سلفا وما أن ظفروا به حتى باغتوه بعدة أعيرة نارية، استقرت بصدره قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.