الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نشاط رياضى إجتماعى ثقافى بالنادى الاوليمبى

جانب من فاعليات الاوليمبى
جانب من فاعليات الاوليمبى

يشهد النادى الأوليمبى نشاط رمضانى مكثف سواء إجتماعى أو ثقافى فلقد حضر مجلس إدارة النادي الأوليمبي حفل إفطار أسرة الروادبالنادى برئاسة محمد الصاحي

فى المقابل أقيمت مسابقة حفظة القرأن الكريم بحضور فضيله الشيخ محمود إبراهيم طه مدير الدعوة بالأسكندرية وبالتعاون مع مشيخة  الأزهر وبحضور مجلس إدارة النادى برئاسة الكابتن ناصر الشاذلي، وأعضاء المجلس الادارة وهم وائل ايريرا ، و أحمد سعيد قطب ،والكيميائي ايهاب الكأس . نجلاء خليل ، القائم بأعمال المدير التنفيذي.

ولازالت الدورة الرمضانية للبراعم بنادى الأوليمبي تشهد فاعلياتها يوميا  ضمن برتوكول التعاون مع " Top One " لكرة القدم للبراعممواليد " 2012 - 2013 “ والتي تقام علي ملعب النادى بمشاركة ٨ فرق. متنافسة لدعم المواهب الرياضية. 

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