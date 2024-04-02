تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، جلسه يوم 3 يونيو، محاكمة عامل وعاطلين لاتهامهم بقتل شخص بأسلحة نارية "بنادق آلية"، لخلافات سابقة بينهما، بدائرة قسم شرطة أول العبور، وذلك لجلسه يوم 3 يونيو لسماع المرافعة.

3 يونيو.. محاكمة عامل وعاطلين لاتهامهم بقتل شخص بأسلحة نارية بالعبور

تعقد الجلسة برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاتة هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 7982 لسنة 2023 جنايات قسم أول العبور، والمقيدة برقم 3537 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "إبراهيم ص س"، 47 سنة، موظف، مقيم مدينة المرج، و"على ع س"، و"أحمد ع س"، لأنهم في يوم 2 / 2 / 2023، بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية، قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه "أحمد سلامة جمعة" بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض أدوات بطشهم أسلحة نارية مششخنة بنادق آلية، وذخائر وتجسيداً لما وغر بصدورهم من نية خبيثة بقتل ضحيتهم كمنوا له بالمكان الذي أيقنوا تواجده به سلفا وما أن ظفروا به حتى باغتوه بعدة أعيرة نارية، استقرت بصدره قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنهم حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة بنادق آلية سريعة الطلقات، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، حازوا وأحرزوا ذخائر 12 طلقة مما تستعمل في السلاح النارى موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له في حيازتها أو إحرازها.

كشف غموض العثور علي جثة شاب متفحمة داخل سيارته بشبين القناطر

وفي واقعة اخري ، كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، غموض العثور على جثة شاب متفحمة داخل سيارة بدائرة مركز شرطة طوخ، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، قد تلقي إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بورود بلاغ للمقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، بالعثور على جثة متفحمة لشاب في الثلاثين من عمره داخل سيارة مشتعلة مبلغ محضر بغيابه منذ 8 أيام.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ قيام 3 أشخاص مقيمين شبين القناطر باستدراج المجنى عليه بحجة توصيلهم بسيارته إلى أحد الأماكن وقاموا بضربه علي الرأس وخنقه حتى فقد الوعى ، ثم ألقوا جثته في ترعة ثم قاموا باستخراجها ووضعها داخل سيارة بدون لوحات معدنية وقاموا بإشعال النيران في السيارة وداخلها المجنى عليه حتى تفحمت جثته، بسبب خلافات بينهما وبين المجني عليه .

وتم استدعاء أسرة المجنى عليه وقاموا بالتعرف عليه، وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب احمد مصطفي سالم والنقيب احمد نصر والنقيب فهد ناصر معاونى رئيس المباحث تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .