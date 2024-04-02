عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى،عامل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة "الهيروين" دائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

المشدد لعامل 6 سنوات لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بشبرا الخيمة

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين، وليد أبو المعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى.

المشدد لعامل 6 سنوات لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بشبرا الخيمة

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 23220 لسنة 2023 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2295 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهم محمد سيد محمد أمین، عامل، 24 سنة، المنشية الجديدة، دائرة قسم أول شبرا الخيمة القليوبية، انه في يوم 15 / 11 / 2023 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدرا (الهيروين) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتابع أمر الإحالة، أن أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن فرد محلى الصنع، كما أحرز ذخائر (طلقتين) مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له فى حيازتها أو إحرازها.

تعود أحداث الواقعة عندما انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إلى حيث أيقن تواجده نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر له، فضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح نارى وذخيرة، 71 لفافة لمسحوق الهيروين المخدر ومبلغ مالى وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلته والسلاح والذخيرة بقصد الدفاع.

سقوط هارب من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد في قبضة الأمن بالقليوبية

وفي واقعة اخري ، ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط هارب من حكم بالسجن المؤبد، بدائرة قسم ثان بنها، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كانت البداية معلومات تلقاها اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية،من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية ، من المقدم احمد سامي رئيس مباحث قسم ثان بنها بتمكن معاون مباحث القسم القبض علي شخص يدعي«أ.ج.م» مطلوب التنفيذ عليه في قضية الشروع فى قتل وسرقة دراجة نارية مقضى فيها بالسجن المؤبد، مقيم بولاق ابو العلا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن بقيادة النقيب مصطفي الديب معاون أول مباحث قسم ثان بنها بضبط المتهم خلال مروره بتمركز امنى بدائرة القسم، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.