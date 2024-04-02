ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط هارب من حكم بالسجن المؤبد، بدائرة قسم ثان بنها، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كانت البداية معلومات تلقاها اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية،من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية ، من المقدم احمد سامي رئيس مباحث قسم ثان بنها بتمكن معاون مباحث القسم القبض علي شخص يدعي«أ.ج.م» مطلوب التنفيذ عليه في قضية الشروع فى قتل وسرقة دراجة نارية مقضى فيها بالسجن المؤبد، مقيم بولاق ابو العلا.

سقوط هارب من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد في قبضة الأمن بالقليوبية

وعقب تقنين الإجراءات تمكن بقيادة النقيب مصطفي الديب معاون أول مباحث قسم ثان بنها بضبط المتهم خلال مروره بتمركز امنى بدائرة القسم، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قرار جديد بشأن عصابة سرقة الشقق والسيارات بالقليوبية

كما أمر قاضي المعارضات بالقليوبية بحبس المتهمان بسرقة الشقق والسيارات بأسلوب المفتاح المصطنع ،15يومًا علي ذمة التحقيقات ، في شبرا الخيمة ومدينة العبور.

وفي وقت مسبق ، أدلى المتهمان بسرقة الشقق في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، باعترافات أمام المباحث الجنائية، أنهما كونا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة السيارات والشقق بأسلوب المفتاح المصطنع في شبرا الخيمة ومدينة العبور.

وأضاف المتهمان، أنهما كانا يتتبعان الشقق المغلقة وغير المأهولة بالسكان، ويتم سرقتها وتقسيم المسروقات فيما بينهما.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية بورود إخطارين بواقعتي سرقة، تبين في الأول تمكن ضباط مباحث قسم أول شبرا الخيمة من القبض على عاطل بتهمة سرقة إحدى السيارات المملوكة لأحد المواطنين من أسفل مسكنه بأسلوب المفتاح المصطنع، وأرشد عن السيارة وتم ضبطها وتحرر المحضر اللازم.

كما تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة العبور، بضبط عاطل يستقل مركبة تروسيكل يقوم بسرقة الشقق المغلقة بدائرة القسم، وتم ضبط التروسيكل، وتبين أنه يقوم باستئجارة لنقل المسروقات عليه وبيعها لعميل له سيء النية، وتم ضبطه هو الآخر وأرشد عن المسروقات.