Yahoo تشتري تطبيق الأخبار Artifact من مؤسسي إنستجرام

اشترت شركة Yahoo تطبيق Artifact لتجميع الأخبار والتوصيات من مؤسسي Instagram. لن يعمل التطبيق بعد الآن كخدمة مستقلة. ستقوم Yahoo بدمج تقنية التخصيص AI الخاصة بـ Artifact والميزات الأخرى في المنتجات بما في ذلك Yahoo News في الأشهر المقبلة.

ولم يتم الكشف عن شروط الصفقة التي تم إغلاقها الأسبوع الماضي. سيقوم مؤسسا Artifact Kevin Systrom وMike Krieger بتقديم المشورة لشركة Yahoo (الشركة الأم لشركة Engadget) أثناء الفترة الانتقالية.

وقال سيستروم، الرئيس التنفيذي لشركة Artifact، في بيان صحفي: "لقد سمح لنا الذكاء الاصطناعي بمنح المستخدمين تجربة أفضل لاكتشاف المحتوى الرائع الذي يهتمون به". "تدرك شركة Yahoo هذه الفرصة، ولا يمكننا أن نكون أكثر حماسًا لرؤية ما قمنا ببنائه على الهواء مباشرة من خلال Yahoo News."

ظهرت Artifact لأول مرة في يناير من العام الماضي واكتسبت بعض القوة بفضل نظام الاكتشاف القوي الذي أظهر القصص التي أراد المستخدمون قراءتها بشكل عام (لقد قدمت لي مزيجًا رائعًا من الألعاب والأخبار العاجلة وقصص الهندسة المعمارية). يهدف التطبيق إلى تحسين موجز الأخبار المخصص بمرور الوقت. لقد قامت بعمل فعال في ذلك مع دمج ميزات أخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل ملخصات الأخبار.

ومع ذلك، لم ينطلق التطبيق تمامًا بنفس الطريقة التي حققها Instagram. على الرغم من أن الفريق الذي يقف وراءه أضاف ميزات اجتماعية مثل الملفات الشخصية والتصويت على التعليقات وما إلى ذلك، إلا أن Artifact لم تجد جمهورًا كبيرًا بما يكفي. أعلن Systrom وKrieger عن خطط لإغلاق Artifact مرة أخرى في شهر يناير، لكنهما أبقياه يعمل لفترة أطول بمفردهما حتى بيعه.

وفي الواقع، اشترت شركة Yahoo تطبيقًا آخر يستخدم الذكاء الاصطناعي لتلخيص الأخبار، Summly، منذ أكثر من عقد من الزمن. وبالمثل، فقد أغلقت هذا التطبيق ودمجت التكنولوجيا الكامنة وراء Summly في منتجات أخرى.