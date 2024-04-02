المشدد 5 سنوات لعصابة الإتجار في البشر بالوايلي

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة متهمين بـ الإتجار في البشر بمنطقة الوايلي بالسجن المشدد 5 سنوات في القضية رقم 5930 لسنة 2023 جنايات الوايلي.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز توني رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزي وإبراهيم سعيد الفقي ومحمد عاطف بركات، وأمانة سر عادل الشيخ وعزت فاروق.

الإتجار في البشر

وتبين من تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين"عيد م، و"أشرف ف" و"عاطف ع" و"سامي م" و"أحمد.ح"، و"وائل ح" "هناء ر"بنتظيم جماعة إجرامية لتهريب المهاجرين الأطفال الذين لم يتجازو أعمارهم 18 سنة ميلادية من الإقليم المصري إلى دولة إيطاليا باستخدام وئاق سفر هويات من غير أصحابها، والإتجار في البشر.

المتهمين استغلوا موظف فى الإتجار في البشر

كما اشتركوا مع موظف حسن النية، في تزوير وثيقة طفل واستخدامها من غير صاحبها الشرعي.

وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم واقعة الإتجار في البشر بمنطقة الوايلي

ومن جهة أخرى قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة متهم بالسجن 7 سنوات، ومتهم أخر بالسجن 3 سنوات، لاتهامهما بقتل مهندس بسبب تطليقه أحدهما لزوجته في الشرابية.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الشرابية بلاغا من النجدة بوجود قتيل على إثر مشاجرة عائلية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة مهندس مقتول بطعنات.

وبإجراء التحريات تبين أن جلسة عائلية عقدها المجني عليه بين طرفين من أقربائه لتطليق سيدة من زوجها بسبب وجود خلافات بينهما، وأثناء الاتفاق على الطلاق نشبت مشادة كلامية بين الطرفين تدخل فيها المجني عليه فقام أحد المتواجدين بطعنه بسكين وأرداه قتيلًا.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

وأمرت النيابة بحبس المتهم إلى أن تمت إحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

وعاقبت محكمة جنايات بولاق الدكرور ، فرد أمن ، بالسجن 6 سنوات لاتهامه بتهديد موظفة عن طريق نشر صور خاصة لها حال عدم سدادها مبالغ مالية.

صدر القرار برئاسة المستشار منتصر أحمد الكحك،وعضوية المستشارين دكتور محمد حلمي حسان ، ودكتور ايهاب طلعت يوسف، وامانة سر ايمن عبد اللطيف وهاني حموده.

وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 2824 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور ، أن المتهم "عباس.ع" 42 سنة، فرد أمن ، هدد المجنى عليها "شيما . س" 35 سنة، موظفة، كتابة بإفشاء أمور مخدشة للشرف وهى صور خاصة بها، وكان التهديد مصحوباً بطلب سداد مبالغ مالية نظير عدم إذاعة الصور للعامة.

وقالت المجنى عليها خلال التحقيقات ، أن المتهم تواصل معها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس اب" مرسلاً لها صور مخله مسجلة سلفا بمعرفته إبان محادثتهما المرئية السابقة طالبا منها مبالغ مالية نظير عدم نشرها قاصدا ابتزازها.