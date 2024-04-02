رئيس مدينة سفاجا يكرم فريق المبادرات الرئاسية المتنقل بالإدارة الصحية

كرم اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، فريق المبادرات الرئاسية المتنقل بالإدارة الصحية بسفاجا، والذي عمل على فحص موظفي الوحدة المحلية لمدينة سفاجا لمدة ثلاثة أيام متتالية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي كما تستهدف الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر والقلب

أوضح رئيس مدينة سفاجا أن مبادرة رئيس الجمهورية تستهدف الفئة فوق سن الـ 40 عاما إضافة إلى فئة الشباب من عمر 18 عاما ممن لديهم تاريخ مرضى مرتبط بالأمراض المزمنة. كما أن الكشف والمتابعة والعلاج بالمجان عن طريق العيادات الخاصة بالمبادرة، واستهدف موظفي مجلس المدينة ومكاتب البريد والإدارة التعليمية وموظفي مصلحة الضرائب.

مدينة سفاجا

وأكد رئيس مدينة سفاجا إنه تم تكريم الدكتورة علا محمد عبادي منسق المبادرات الرئاسية ومن هيئة التمريض كلا من (سها حمدي_عزة عبد الفتاح_محمد حمد الله) تقديرا لدور مديرية الصحة بالبحر الأحمر بقيادة الدكتور إسماعيل العربي وكيل الوزارة.

وتابع رئيس مدينة سفاجا أن فريق المبادرة قام بتقدم فحوصات قياس ضغط الدم، ونسبة السكر بالدم (عشوائي وتراكمي)، ونسبة الدهون بالدم، وفحوصات الكلى، ومؤشر كتلة الجسم، جميع موظفي الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، بإضافة إلى تقديم خدمات التوعية بعوامل الخطورة الخاصة بالأمراض المزمنة، ومتابعة المستفيدين من المبادرة، خلال زيارات متتالية يتم تحديد مواعيدها بناء على نتائج الفحوصات الأولية

مدينة سفاجا

مسابقات حفظ القرآن الكريم

هذا وقال اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا إن إدارة الأوقاف بسفاجا تولي اهتماما سنويا برعاية مسابقات حفظ القرآن الكريم، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف لتشجيع الشباب والفتيات على حفظ القرآن الكريم.

جاء ذلك، خلال احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم بمدينة سفاجا، الذي نظمتها رابطة أبناء الإشراف بمنطقة الأشغال العسكرية، لتكريم حفظة كتاب الله، بحضور كل من كمال عبد الوهاب بكير مدير إدارة سفاجا التعليمية، ومحمود خليفة مدير إدارة الشئون الاجتماعية، الشيخ بدر بغدادي مدير أداره الأوقاف، والشيخ أحمد مصطفى مدير الوعظ والإرشاد، والشيخ محمد أبو القاسم مفتش المساجد، ومنصور جامع المأذون الشرعي وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمدينة.

وأوضح رئيس المدينة إنه جرى منح عدد 53 من أبناء سفاجا المتفوقين والذين تتراوح أعمارهم من عمر4 سنوات حتى 30 عام جوائز مالية وعينية بلغ إجمالي قيمتها حوالي 20 ألف جنيه، وذلك لتشجيع أبناء المدينة على حفظ كتاب الله، موضحا أن أبناء سفاجا يتمتعون بالمواهب والقدرات في شتى المجالات.

في السياق ذاته، كرم شعبان اللجنة المكلفة بإدارة المسابقة من مشايخ الأوقاف وهم كل من (الشيخ سالم خلف الله سالم_الشيخ الدكتور .عبدالناصر مغربي_الشيخ حاتم منصور حامد رشوان_الشيخ أحمد حجاج عبد الفتاح_الاستاذمحمد سعيد).

وأشاد رئيس المدينة، بجهود الحفظة وأهمية القرآن في حياة المسلمين، مثمنا تكريم حفظة القرآن الكريم، موجها كل الأسر الحرص على تحفيظ أطفالهم القرآن الكريم، والمداومة على قراءته، ومؤكدا على أهمية قيمة القرآن وأثره الإيجابي على المجتمع من خلال تعزيز القيم الإسلامية والعمل بتعاليمه.