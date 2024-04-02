دمج ذوى القدرات الخاصة فى العوالم الافتراضية بندوة الاتحاد الدولى للاتصالات

شاركت مصر، ممثَلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تنظيم ندوة الاتحاد الدولى للاتصالات حول تعزيز دمج الأشخاص ذوى القدرات الخاصة فى العوالم الافتراضية عبر الإنترنت، والندوة جزء من سلسلة الحلقات الدراسية الإلكترونية بشأن التحول الرقمي، التابعة الاتحاد الدولى للاتصالات، وتنظَم بالتعاون مع جامعة برشلونة المستقلة.

انعقدت الندوة بالتزامن مع اليوم العالمى للتوعية بالتوحد، وتناولت العلاقة بين سهولة نفاذ الأشخاص ذوى الإعاقة والعوالم الافتراضية لتمهيد الطريق لتجارب افتراضية أكثر شمولية ودمجًا للمستخدمين من جميع الفئات، خاصة ذوى القدرات الخاصة.

شاركت الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة فى الجلسة الرئيسية خلال الندوة، التى انعقدت تحت شعار «كسر الحواجز: تسهيل نفاذ ذوى الإعاقة للعوالم الافتراضية».

سلسلة الحلقات الدراسية الإلكترونية بشأن التحول الرقمى توفر منصة لنشر المعرفة وتعزيز استيعاب مشهد التكنولوجيات الناشئة السريع التطور والتقييس الفنى عبر مختلف المجالات.