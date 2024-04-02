نفحات

لشهر رمضان مكانة عظيمة فى نفوس المسلمين، منذ فرض الله الصيام، فى السنة الثانية من الهجرة، وللعشر الأواخر من هذا الشهر مكانة استثنائية، نظراً لما تحويه هذه العشر من بركات وروحانيات، فهى أفضل الفضل، وهى خير الخير فإن كان الله سبحانه قد فضل شهر رمضان على سائر الشهور فإنه سبحانه قد فضل العشر الاواخر منه على سائر الليالى.

وها نحن قد مرت بنا العشر الأوائل، ثم أعقبها العشر الأواسط، وبقى من رمضان ثلثه الاخير وهى العشر الاواخر، وهى أيام عشر فيها من الخير ما ليس فى غيرها يكفى أنها حوت ليلة هى خير من ألف شهر. وإن كان الفقهاء قد اتفقوا على أفضلية شهر رمضان وعظمته، فقد اتفقوا أيضا على عِظم العشر الاواخر منه، ففيها يتضاعف الأجر والثواب، فهى فضل الفضل، وخير الخير. ومعلوم أن حُسن النهاية يطمس تقصير البداية، وكذلك فإن الاعمال بالخواتيم، وهذه الليالى والايام قد خصها الله سبحانه بمزايا لا توجد فى غيرها، وبعطايا لا يمكن تحصيلها فى سواها، ويظهر عظمة هذه الليالى والأيام، فى أن النبى صلى الله عليه وسلم قد خصها بأعمال لم يكن يفعلها فى غيرها فكان صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت العشر الأواخر من شهر رمضان: كثر اجتهاده.

روى عن عائشة رضى الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد فى العشر الأواخر ما لا يجتهد فى غيره) ومن أمثلة اجتهاده صلى الله عليه وسلم فى تلك الأيام أنه كان يُحيى ليله كله بالكثير من العبادات من صلاة وذكر واستغفار وقراءة القرآن.

روى عن عائشة رضى الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل، وأيقظ أهله، وجد وشد المئزر) فكان صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله فى تلك الليالى المباركة للعبادة والذكر حرصاً على اغتنام الأجر والثواب فينبغى على المسلم الاقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم فهو الأسوة والقدوة، فهذه الليالى عظيمة الثواب والأجر، فالخاسر من ضيع هذا الثواب والفائز من جد واجتهد، فلا يدرى أحدنا لعله لا يدركها مرة اخرى.

د. ياسين عثمان طه