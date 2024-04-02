رئيس جامعة الأزهر ونائبه يهنئان السيسي بالفترة الرئاسية الجديدة وجائزة رجل السلام

قدم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة أدائه اليمين الدستورية، وتوليه فترة رئاسية جديدة لجمهورية مصر العربية، سائلًا المولى -عز وجل- أن يوفقه ويسدد على طريق الحق خطاه، وأن يوفقه دائمًا لما فيه كل الخير للبلاد والعباد، وتحقيق كل سبل الأمن والأمان والتقدم والتنمية لمصرنا الحبيبة.

كما قدم الأستاذ الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لفوزه بجائزة «رجل السلام» من برلمان دول البحر الأبيض المتوسط لعام 2024م، داعيًا المولى -عز وجل- لسيادته دوام التوفيق والسداد والنجاح في خدمة وطننا العزيز والإنسانية جمعاء.

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يهنئ السيسي بحلف اليمين الدستورية وتوليه فترة رئاسية جديدة

من جانبه تقدم الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، بأجمل وأرق التهاني لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لحلف اليمين الدستورية أمام مجلس النواب وبدء ولاية رئاسية جديدة، داعياً المولى عز وجل أن يوفق فخامة الرئيس ويكلل جهوده لتحقيق آمال الشعب المصري، وأن ينعم على شعب مصر العظيم بالأمن والأمان والرخاء.

وقدم التهنئة نيابة عن فرع الجامعة للوجه القبلي بجميع منسوبيها من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية التهنئة للرئيس، موجهًا له تحية اعزاز وتقدير لما يبذله من جهود كبيرة ومخلصة فى قيادة البلاد.

رئيس جامعة الأزهر يدعو المسلمين لاغتنام فضل العشر الآواخر من رمضان

في سياق آخر قال الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر الشريف، لم يبق من رمضان إلا الثلث الأخير، وإن الليلة هي أولى الليالي الوترية من العشر الأواخر، وإذا كان العلماء قد اتفقوا على أن رمضان هو خير الشهور وأفضلها، فإنهم قد اتفقوا كذلك على أن العشر الأواخر منه هي أفضل ما فيه وأعظم لياليه.

وأضاف رئيس جامعة الأزهر، خلال درس التروايح بالجامع الأزهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي في العشر الأواخر الليل كله بأنواع العبادة من صلاة وذكر وقراءة قرآن، تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل، وأيقظ أهله، وجَدَّ وشدَّ المئزر).

ليلة القدر

وأوضح أن ليلة القدر، هذه الليلة العظيمة يُستحب تحريها في العشر الأواخر من رمضان، وقد سألت السيدة عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيتَ إن وافقتُ ليلة القدر، ما أقول فيها؟ قال: (قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني)، وقدم الرسول طلب "العفو"، وعفوه -جل جلاله- هو محض كرم منه ومنة، لذا تلاه بوصف الكريم، ثم زاد بوصف "تحب العفو" وفرق بين العفو وبين حب العفو، داعيا جموع المسلمين لاغتنام ما في هذه الليالي من خير وفير.