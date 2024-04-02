الثلاثاء 02 أبريل 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الخضري : الأهلي والزمالك وافقان على خوض قمة الدوري بالسعودية

بوابة الوفد الإلكترونية

قال الناقد الرياضي أحمد الخضري ان مجلس إدارة ناديي الأهلي والزمالك لديه القناعة الكاملة والموافقة على اقامة مواجهتي القمة المقبلتين بالسعودية .

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موعد لقاء قمة الأهلي والزمالك بدوري اليد

وواصل خلال تصريحات اعلاميه في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء: "نهائي كأس مصر كان رائع تنظيميًا وجماهيريًا، وفوجئت بموافقة الأهلي السريعة على اقامة لقاء القمة في السعودية، ومجلس الزمالك موافق أيضا رغم معارضة جماهير النادي، بسبب بعض الاخطاء التحكيمية التي حدثت في لقاء كأس مصر".

وأكمل: "الجماهير دائما لها منظور مختلف في رؤية تلك الأمور، لكن مجلس إدارة الزمالك لديه قناعة بإقامة المباراة في السعودية، ومشكلة المجلس ينظرون دائما إلى السوشيال ميديا والذي أصبح "البوصلة" بالنسبة لهم".

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