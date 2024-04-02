الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد لقاء قمة الأهلي والزمالك بدوري اليد

بوابة الوفد الإلكترونية

يخوض الفريق  الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي،  مباراة مهمة اليوم عندما يلتقي مع نظيره فريق الزمالك، ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.

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موعد قمة طائرة الأهلي والزمالك بالدوري


من المنتظر أن تنطلق المباراة في العاشرة مساء اليوم، وتقام على صالة العاصمة الإدارية، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين.
وشهد المران الأخير للفريق تركيزا كبيرا من جانب الإسباني ديڤيد ديڤيز على العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمباراة، إلى جانب التدريبات التخصصية المتنوعة للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.
وكان الفريق قد نجح في تحقيق الفوز على فريق طلائع الجيش بنتيجة 28-24 في المباراة الماضية ليواصل العروض المميزة التي يقدمها بالبطولة منذ بداية الموسم

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