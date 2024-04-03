صراع عنيف بين الأرسنال وتوتنهام لضم نجم نيوكاسل

دخل ناديا الأرسنال وتوتنهام صراعا ساخنا للحصول على توقيع مهاجم نادي نيوكاسل الأنجليزي اليكسندر إيزاك خلال فترة الأنتقالات الصيفية المقبلة .

وكان اليكسندر إيزاك - 23 سنة - مهاجم منتخب السويد قد سجل 14 هدف في الدوري الأنجليزي الممتاز هذا الموسم في 21 مباراة شارك فيها من بينها هدفين من ركلتي جزاء في فوز نيوكاسل الاخير بأربلعة اهداف مقابل ثلاثة امام ويستهام في واحدة من اهم مباريات الجولة السابقة للدوري الإنجليزي الممتاز .

وعلى الرغم من رفض إيدي هاو المديرؤ الفني لفريق نيوكاسل التفريط في مهاجمه الهداف والذي بات احد اهم الاعبين المفضلين لدى جماهير نيوكاسل الا ان أدارة نيوكاسل تنرى ان بيع أليكسندر ايزاك ربما يضع النادي في موقف افضل كثيرا في مواجهة المشاكل التي تحيط به لمخالفته قواعد اللعب المالي المستدام في الدوري الإنجليزي ويرى مسئولي الماكبيث ان بيع اليكسندر ايزاك ربما يكون من الخطوات المهمة التي يجب اتخاذها خاصة حال عدم تأهل الفريق للبطولات الاوربية في الموسم المقبل .

واشارت صحيفة الديلي ميل ان نيوكاسل والذي سبق له التعاقد مع اليكسندر إيزاك مقابل 60 مليون جنية استرليني قادما من نادي ريال سوسيداد الأسباني عام 2022 لن يتجاهل العروض التي سوف تأتيه من الاندية الكبرى في انجلترا مثل توتنهام و الارسنال اللذين ابديا اهتماما شديدا بضم اليكسندر إيزاك الا ان نيوكاسل لن يطلب اقل من 100 مليون جنية أسترليني مقابل اتمام الصفقة للنادي الذي يرغب في شراء إيزاك .