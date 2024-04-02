الثلاثاء 02/أبريل/2024 - 06:07 م 4/2/2024 6:07:26 PM

يحزننى ما يحدث من أصحاب الأفران السياحى من إنتاج رغيف خبز بسعر 3 جنيهات وبعض أفران تبيع الرغيف بـ5 جنيهًا وهذا الرغيف غير مطابق للمواصفات من ناحية الوزن والتسوية ولأنه سياحى فلا رقابة علية بمفهوم أن هذا خبز غير مدعوم فيفعلون ما يحلو لهم، الرغيف قطر صغير ووزن مسروق كالعادة أين رغيف الطباقى المفرود الذى يسر الناظرين ومذاق لذيذ السادة الأجلاء الإخوة والأخوات الحق احق أن يتبع وبما أن صاحب الفرن يحصل على القيمة الحقيقية لثمن الرغيف غير المدعوم من الدولة ورغيف حر فمن الواجب أن يتقى الله فى صنع رغيف مطابق للمواصفات يوازى الثمن المدفوع فيه لقد كان هناك لقاء مع السيد وزير التموين بحزب الوفد كان رغيف العيش المدعوم أفضل بكثير من السياحى بكثير كان الرغيف المدعوم وزنًا وتسوية تفوق هذا الرغيف وبما أن الدقيق قد انخفضت أسعارة إذن يستوجب الاهتمام بالوزن والحجم ونراعى ربنا والله الموفق والمستعان.