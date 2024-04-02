توزيع 500 شنطة مواد غذائية علي الأسر الأولي بالرعاية بالبحر الأحمر

استلمت مديرية التضامن الاجتماعى بالبحرالأحمر ظهر اليوم، 500 شنطة مواد غذائية من وزارة الأوقاف لتوزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية بمختلف مدن محافظة البحر الأحمر تتضمن كل شنطة 2 كيلو سكر و 2 كيلو أرز ، يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارات الأوقاف والتضامن والتموين والتجارة الداخلية لتوزيع السلع الغذائية.



ومن جانبه أكد الدكتور هاني السبيعي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر ان القيادة السياسية تحرص دائما على الإسهام في خدمة المجتمع و خاصة الاسر الاولي بالرعاية ، مشيرا أن البروتوكول المشترك بين الوزارات يأتي تماشيا مع التوجيهات السياسية لمبادرة حياة كريمة ، ليشمل توزيع السلع الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بجميع مدن المحافظة الساحلية .



كما وجهت حسناء احمد ابراهيم مدير مديرية التضامن الاجتماعي الشكر لوزير الأوقاف و محافظ البحر الأحمر ، مؤكدة انه سيتم توزيع شنط المواد الغذائية علي المستحقين من الأسر الأولي بالرعاية بمختلف مدن المحافظة ، وذلك من خلال لجان مركزية مكونة من الأوقاف والتضامن والمحافظة ، وكذلك لجان فرعية لتصل لمستحقيها .

كما واصل متطوعو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالبحر الأحمر توزيع المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بمدن المحافظة، وذلك ضمن جهود التحالف الوطني بالمحافظة في تخفي العبء على الأسر من مستحقي الرعاية، وجهود وأعمال التحالف التنموية التي بدأها منذ مطلع شهر رمضان المبارك.

وقال وائل جاد ، المنسق العام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة البحر الأحمر، أن متطوعى التحالف قاموا بتوزيع 1750 كرتونة مواد غذائية متكاملة بمواد غذائية تكفي احتياجات الأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن أعمال التوزيع مستمرة على مدار الشهر الكريم، لافتًا إلى أنه يتم تجهيز وجبات غذائية للإفطار، ويتم توزيعها في عدد من المناطق والشوارع الرئيسة ومستحقيها.

وأضاف جاد أنه منذ بداية شهر رمضان المبارك بدأت أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمدن المحافظة في عملية حصر الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم طوال الشهر المبارك، حيث بدأ متطوعو التحالف الوطني بمدن البحر الأحمر في توزيع كراتين المواد الغذائية لمستحقيها، مؤكدًا أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن تكلفة الكرتونة الرمضانية وصلت لـ600 جنيه وتحتوي على كل متطلبات الأسرة من مواد غذائية

التحالف الوطنى بالبحر الأحمر

وقال الدكتور أحمد بكرى عضو التحالف الوطنى بالبحر الأحمر إلى أن التحالف الوطني يواصل أعماله طوال الشهر المبارك، مشيرا إلى إقامة مائدة إفطار لـ250 فردًا وذلك بشكل يومي، ويتم توزيعها برعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى جانب إنشاء معرض للسلع الغذائية المخفضة بعدد من المدن

واضاف بكرى إلى أن التحالف يستهدف تقديم تقديم 5000 سلة مواد غذائية على مدار الشهر الفضيل بكافة مدن البحر الاحمر .