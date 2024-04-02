الثلاثاء 02 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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7 قوافل طبية بقرى المنيا

القوافل الطبية
القوافل الطبية

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ،تنظيم وتنفيذ القوافلف الطبية العلاجية المجانية بالقرى الأكثر إحتياجا  والأولى بالرعاية ، تنفيذا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

 

حيث قامت  مديرية الصحة بالمنيا ، برئاسة  الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة ، بتنفيذ  7 قوافل طبية بقرى محافظة المنيا ، على مدار شهر مارس  2024  ؛ والتي شملت قوافل طبية وعلاجية مجانية بقرى ، ( سرير مفتاح - قرية 8  -  ادمو بمركز المنيا  ) ؛ وقرى (  داقوف – العور - دفش - اسطال بمركز ومدينة سمالوط)   شمالمحافظة المنيا ، وذلك تنفيذا لتوجيهات  الدكتور خالد عبد الغفار  وزير الصحة ، وبرعاية اللواء اسامه القاضي  محافظ المنيا .

 

حيث اوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة  الصحة بالمنيا ، انه تم توقيع الكشف الطبى على   10 الأف و 787 حالة (تخصصات مختلفة) ،  بواسطة نخبة من الاطباء المتخصصين ، مع تقديم الخدمات الطبية  من اجراء الفحوصات والأشعة اللازمة  ، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان ، وتحويل الحالات التى تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات .

 

و أضاف وكيل وزارة الصحة ، إلى انه تم عمل عدد 1630 تحاليل مختلفة ؛ موجات صوتية لعدد 45 حالة ؛ و اشعة عادية   لعدد 48 حالة ، و كشف مبكر للضغط والسكر لعدد 715 متردد ، وتحويل داخلى لعدد 567 حالة ، وتحويل للمستشفى عدد  77 حالة لإستكمال العلاج ، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى ، لعدد   852   متردد.

 

جديرا بالذكر ، إلى أن مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين  وكيل وزارة الصحة ،  قامت بتنفيذ  قافلة  طبية علاجية  مجانية بقرية أسطال إحدى قرى مركز  ومدينة سمالوط ، خلال يومى  25 و  26 من مارس   2024 ، وتم توقيع الكشف الطبى علي  1798 حالة مترددة وصرف الأدوية ، وعمل الفحوصات اللازمة بالمجان ، وتحويل الحالات التى تحتاج لإستكمال العلاج إلى المستشفيات

وشمل توزيع الحالات ، عدد   374   حالة جراحة ؛   393   حالة اطفال ؛   عدد  348   باطنة  ؛   عدد    103  نساء ؛ عدد 93 اسنان  ؛ عدد 269  جلدية ؛ 174  أنف وأذن   ؛ 44  تنظيم اسرة ، عمل عدد 278  تحاليل مختلفة  وعدد  5  حالات موجات صوتية ، و  7  حالة اشعة عادية ، كشف مبكر  للضغط والسكر ، لعدد   128  متردد  ، و خلع اسنان لعدد 5  حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى عدد 6 حالات لإستكمال العلاج ، و عمل ندوات تثقيف صحى لعدد   119 متردد.

الجريدة الورقية