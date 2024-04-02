7 قوافل طبية بقرى المنيا

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ،تنظيم وتنفيذ القوافلف الطبية العلاجية المجانية بالقرى الأكثر إحتياجا والأولى بالرعاية ، تنفيذا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

حيث قامت مديرية الصحة بالمنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة ، بتنفيذ 7 قوافل طبية بقرى محافظة المنيا ، على مدار شهر مارس 2024 ؛ والتي شملت قوافل طبية وعلاجية مجانية بقرى ، ( سرير مفتاح - قرية 8 - ادمو بمركز المنيا ) ؛ وقرى ( داقوف – العور - دفش - اسطال بمركز ومدينة سمالوط) شمالمحافظة المنيا ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، وبرعاية اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا .

حيث اوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، انه تم توقيع الكشف الطبى على 10 الأف و 787 حالة (تخصصات مختلفة) ، بواسطة نخبة من الاطباء المتخصصين ، مع تقديم الخدمات الطبية من اجراء الفحوصات والأشعة اللازمة ، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان ، وتحويل الحالات التى تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات .

و أضاف وكيل وزارة الصحة ، إلى انه تم عمل عدد 1630 تحاليل مختلفة ؛ موجات صوتية لعدد 45 حالة ؛ و اشعة عادية لعدد 48 حالة ، و كشف مبكر للضغط والسكر لعدد 715 متردد ، وتحويل داخلى لعدد 567 حالة ، وتحويل للمستشفى عدد 77 حالة لإستكمال العلاج ، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى ، لعدد 852 متردد.

جديرا بالذكر ، إلى أن مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة ، قامت بتنفيذ قافلة طبية علاجية مجانية بقرية أسطال إحدى قرى مركز ومدينة سمالوط ، خلال يومى 25 و 26 من مارس 2024 ، وتم توقيع الكشف الطبى علي 1798 حالة مترددة وصرف الأدوية ، وعمل الفحوصات اللازمة بالمجان ، وتحويل الحالات التى تحتاج لإستكمال العلاج إلى المستشفيات

وشمل توزيع الحالات ، عدد 374 حالة جراحة ؛ 393 حالة اطفال ؛ عدد 348 باطنة ؛ عدد 103 نساء ؛ عدد 93 اسنان ؛ عدد 269 جلدية ؛ 174 أنف وأذن ؛ 44 تنظيم اسرة ، عمل عدد 278 تحاليل مختلفة وعدد 5 حالات موجات صوتية ، و 7 حالة اشعة عادية ، كشف مبكر للضغط والسكر ، لعدد 128 متردد ، و خلع اسنان لعدد 5 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى عدد 6 حالات لإستكمال العلاج ، و عمل ندوات تثقيف صحى لعدد 119 متردد.