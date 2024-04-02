وكيل تعليم قنا يكرم الفائزين فى بطولات التايكوندو

استقبل الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بمكتبه براعم مدرسة عمر بن عبد العزيز الخاصة والماهرات في رياضة التايكوندو والحاصلات على العديد من الميداايات الذهبية والفضية في بطولات الجمهورية، التي أقيمت عدة مرات بمحافظات الفيوم والغردقة والقاهرة والإسكندرية .

واثنى مدير تعليم قنا على الناشئات سما احمد عبد الفتاح والتوامتان سجى و ساندي احمد عرفات ومنحهن شهادات تقدير نظراً لتفوقهن في ممارسة رياضة التايكوندو و البومزا ، ولفت أن تميزهن لا يؤثر على اللياقة البدنية تأثيراً مباشراً فحسب، بل إن التمارين البدنية قادرة على تنشيط الصحة العقلية الإيجابية والتطور الإدراكي ، وتغرس أيضاً لدى الأطفال وصغار السن خيارات أساليب حياة صحية، وتساعدهم على أن يبقوا نشطين، وأن يكافحوا الإصابة بالأمراض .

يذكر أن تكريم براعم التايكوندو تم في حضور النائب محمد الجبلاوي عضو مجلس النواب و أسامة قدوس مصطفى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام و الدكتورة مها محمد محسن مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي .

كما كرم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الثلاثاء، عدد من مسئولي وحدة الدعم والتواصل بمديرية التربية والتعليم بقنا، وذلك لما بذلوه من جهد وعطاء ولتفانيهم في عملهم بوحدة الدعم والتواصل.

جاء ذلك بحضور الدكتور وائل النجمى مدير عام التعليم العام، والدكتورة نجاة عارف مدير وحدة الدعم والتواصل بالمديرية.

حيث كرم وكيل الوزارة محمد وجيه مسئول وحدة الدعم والتواصل بادارة قنا التعليمية ووفاء عبدالمقصود المسئول التكنولوجي بالادارة، وأحمد على مسئول وحدة الدعم و التواصل بادارة دشنا التعليمية، وسيد عبدالحى المسئول التكنولوجي، ونهلة سعد مسئول وحدة الدعم والتواصل بادارة قفط التعليمية.

كما أهدت وحدة الدعم والتواصل متمثلة فى الدكتورة نجاة عارف مدير الوحدة درع التكريم لكل من الدكتور محمد السيد وكيل الوزارة والدكتور وائل النجمى تقديراً لجهودهم المتميزة في الارتقاء بتعليم قنا ودعمهم المستمر لفريق عمل وحدة الدعم والتواصل.

وأوضح وكيل الوزارة أن وحدة الدعم والتواصل من مهام عملها الاساسية هي دراسة وبحث أية مقترحات مقدمة من المعلمين لدعم العملية التعليمية والاستفادة منها في تطوير منظومة التعليم .