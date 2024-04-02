محافظ الغربية يتابع أعمال رصف وتطوير قرية كفر عصام بطنطا

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الاستمرار في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في جميع الأحياء والمدن؛ من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين.

جاء ذالك خلال متابعة أعمال رصف وتطوير، شارع داير الناحية بقرية كفر عصام بطول ١١٠٠ متر وعرض ٦ أمتار، حيث يتم أعمال قطع الاسفلت بالشارع.

وفى سياق متصل تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في جولته الصباحية،سير الأعمال بمحور النعناعية بمدينة كفرالزيات الذي يتم إنشاؤه كطريق دائرى حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاى، وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

حيث يتم استمرار توريد و تشغيل التربه الزلطيه اسفل طبقة السن بمحور كفر الزيات،كما تابع المحافظ، الأعمال الجارية بمحور طريق أم القرى الرابط بين كورنيش الغفران والطريق السريع الإسكندرية القاهرة الزراعي، بطول 700متر وعرض 18 مترا وأرصفة 1.5 من الجانبين، وتغطية ترعة جنابية شبشير بطول 600 متر، والذي يعد محورا مروريا سيساهم في تحقيق السيولة المرورية في الطريق