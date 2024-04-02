رئيس جامعة سوهاج يترأس اجتماع اللجنة العليا لبرنامج الصيدلة الاكلينيكية

تراس الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج اجتماع اللجنة العليا لبرنامج الصيدلة الإكلينيكية، وذلك بحضور كلاً من الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور علام محمد العديسي عميد الكلية، والدكتور محمد صلاح عبد القادر وكيل الكلية، والدكتور احمد الخطيب مدير مركز ضمان الجودة، والدكتور محمد شريف منسق البرنامج بالكلية، وصابر ابو عقرب مدير عام شئون الطلاب بالمركزية.

وقال الدكتور حسان النعماني ان برنامج الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة يعد من أفضل البرامج على المستوى المحلى والإقليمي، ويسعي الي تخريج صيادلة متميزين في مجال الصيدلة الإكلينيكية قادرين علي تقديم خدمات صيدلية بمستوى مهاري محترف، مؤكداً علي حرص إداره الجامعة علي توفير كل الامكانيات لنجاح العملية التعليمية ودعم الطلاب بالبرنامج.

وأوضح الدكتور علام العديسي انه تم خلال الإجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالبرنامج، والتي تصب جميعهاً في مصلحة الطالب تحفيزًا له لبذل مزيد من الإستذكار وتحصيل العلوم المختلفة، مشيراً الي هذا الاجتماع يعد الجلسة "٣١" لمجلس إدارة البرنامج.

اليوم العالمي للتوحد

وفي سياق متصل نظم مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة سوهاج احتفالية خاصة بمناسبة اليوم العالمي للتوحد، بهدف نشر الوعي لدي منسوبيها بإضطراب طيف التوحد، والذي يأتي في الثاني من أبريل كل عام، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وقال أن هذه الاحتفالية غير نمطية وفريدة من نوعها، فتنظيم و تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات المتتالية فيما يخص ذوي الإعاقة يوماً بعد يوم على أرض جامعة سوهاج، تسهم بشكل كبير في نشر ثقافة الوعي بشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواعها.

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأنه يوجد ببعض كليات الجامعة طلاب من ذوي اضطراب طيف التوحد، حيث تحرص الجامعة علي دمجهم في مختلف المجالات والأنشطة للإستفادة من قدراتهم وامكانياتهم، حيث يتسم ذوي اضطراب طيف التوحد بالذكاء، وتعبيراً عن ذلك اليوم تقوم مختلف الدول والمؤسسات بإضاءة المباني والمنشآت باللون الأزرق تضامناً معاهم.

وأشار الدكتور طارق زكي مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة الي أن الاحتفال نفذه ونظمه مجموعة من الطلاب ذوي الإعاقة ومن غير ذوي الإعاقة، والطلاب المتطوعين من رفقاء ذوي الإعاقة ووحدة التضامن الاجتماعي داخل جامعة سوهاج، حيث انطلقت الاحتفالية من بوابة الجامعة بالمقر الجديد مروراً بساحات الحرم الجامعي وصولاً لمقر مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، إلى جانب انه تم توعية جميع الطلاب ساحات الحرم الجامعي بمفهوم اضطراب طيف التوحد وخصائصهم وسماتهم المعرفية واللغوية والإجتماعية والسلوكية والانفعالية، وكيفية الكشف والتدخل المبكر وتقديم البرامج لتنمية المهارات لدي ذوي اضطراب طيف التوحد.



جدير بالذكر ان الطلاب قدموا رسالة بلغة الإشارة تعبيراً عن تضامنهم وحبهم ودعمهم للأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد، وذلك تحت إشراف ومشاركة الدكتور محمد عبد العظيم نائب مدير المركز.